Сексолог раскрыл правду о поцелуях

Сексолог и журналист Владимир Шахиджанян назвал поцелуи бесполезными. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Шахиджанян отметил, что не знает ни психологической ни физической пользы поцелуев, а сам этот процесс является формой невербального общения между людьми. При этом эксперт добавил, что «целоваться можно и нужно столько, сколько хочется».

Сексолог подчеркнул, что при поцелуе люди обмениваются тысячами микробов, что может быть небезопасно в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Сколько ты получаешь тысяч микробов, столько и отдаешь, происходит обмен микробов. У нас во рту очень много микробов и на языке, и в слюне, и на десне, и на зубах»,

— подытожил он.

Ранее сообщалось, что поцелуй едва не погубил полугодовалого ребенка из США. Мальчика заразили герпесом, заболеванием, которое легко протекает у взрослых, но смертельно опасно для младенцев. Ребенка удалось спасти, однако есть вероятность, что он останется глухим на всю жизнь.