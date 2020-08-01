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Жена застала мужа с любовницей и проломила стену его гитарой 

Lenta.ru 54 минуты назад
Жена застала мужа с любовницей и проломила стену
Фото: Lenta.ru
Стюардесса из Флориды избила своего мужа после того, как, вернувшись вечером домой, застала его с любовницей. Об этом сообщает издание The smoking gun.
Как следует из полицейского отчета, 29-летняя Николь Денисон, обнаружив измену, нанесла своему 34-летнему неверному супругу удар кулаком в левый глаз, а также многочисленные царапины и ушибы. После этого обманутая жена схватила акустическую гитару мужа и разбила ее о стену. Удары были такой силы, что женщина «оставила зияющую дыру в стене», проломив ее.
Николь была арестована, однако спустя сутки ее выпустили под подписку о невыезде. Суд не стал запрещать ей контактировать с супругом. Пара жената почти три года и воспитывает двоих детей.
Ранее психолог Татьяна Власевская дала советы женщинам, пережившим измены их избранников. По ее мнению, столкнувшись с изменой, паре следует взять паузу. Власевская считает, что партнеры должны переосмыслить свое поведение и постараться пережить измену, чтобы двигаться дальше. При этом важно решать проблему вместе и без посторонних. Также она назвала нездоровой ситуацию, когда женщина прощает измену из-за своей неуверенности и страдает.
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