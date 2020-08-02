Может ли быть счастливым брак без секса 

фото pixabay.comПомехи в связи: может ли быть счастливым брак без сексаПринято считать, что со временем супруги утрачивают сексуальный интерес друг к другу. И поэтому постельные радости в отношениях уходят глубоко на второй план. Но может ли быть счастливым брак, в котором сексу отводится незначительное место? Об этом мы беседуем с известным сексологом и психотерапевтом Евгением Кульгавчуком

Левый поворот

— Правда ли, что в браке секс постепенно умирает?

— Я бы сказал, что секс не умирает, а он трансформируется с бурных и поверхностных, разнообразных, искательских, и приключенческих вариантов в более стабильные, и спокойные и глубокие версии. И это происходит лишь в том случае, если супруги продолжают развивать отношения.

В тех же случаях, если люди полагаются только на первичный толчок, данный природой, то отношения в этих случаях действительно умирают.

Тут есть и интересный момент. Ещё профессор Георгий Васильченко, основатель сексопатологии, мой учитель, замечал и писал об этом в руководствах для врачей-сексопатологов, что дисгармония сексуальная часто даёт со временем и психологическую. То есть на абстиненциях у многих людей повышается раздражительность, появляются конфликты. Ведь гормон тестостерон отвечает не только за влечение, но и за агрессию.

Размышляя об этом, можно предположить, что природа таким образом поднимает ставки. И пытается или примирить, или уж поспособствовать через эти механизмы расставанию в парах, где реализация репродуктивного потенциала невозможна. Нужно понимать, что природа даёт нам опьянение, снижение критики, ощущение влюбленности и бурные страсти на старте отношений только для того, чтобы род человеческий мог продолжаться. Дать шанс выжить в последующем поколении.

И для этого природа выделяет не так много времени — до трёх лет. Для того чтобы сохранять сексуальную гармонию далее, над отношениями на протяжении всей оставшейся жизни необходимо уметь ухаживать, удивлять друг друга.

С одной стороны, улучшая и технику, и узнавая вкусы, становясь уникальным партнёром, а с другой стороны, сохраняя женскую привлекательность в разных образах, обходя мужскую полигамность, обманывая природу. Ведь вся индустрия мод, одежды, причёсок, и даже женские психологические особенности (в каждой женщине есть актриса) работают над этим. То есть мужчина может получить гарем в одной творческой женщине, при этом все из этого гарема будут знать, чего он хочет. А он, в свою очередь, будет не забывать восхищаться ими всеми, в одной, не успевая заскучать.

— Нередко бывает, что супруги ищут связей на стороне. Значит, секс в семейной постели их по какой-то причине не устраивает? Не потому ли, что становится обыденным и теряет свою привлекательность?

— Причины могут быть разные, в том числе и супружеская скука. Если оба не умеют предвкушать, следить за эмоциональной составляющей в паре, то, действительно, со временем отношения могут выйти на уровень хозяйственно-бытового общения.

А в некоторых парах со временем могут развиваться и ролевые искажения. Например, опекающая жена может со временем начать восприниматься мужчиной как мать, и на этом фоне могут срабатывать бессознательные защитные инцестоподобные запреты на интимные отношения. И тогда мужчина, находясь в браке, не умея выправить роли или же отчаявшись сделать это, начинает искать женщину на внешнем круге.

Кто-то в браке может быть и удовлетворен, но так как мужчина по своей биологической природе полигамен, он продолжает поиск приключений до тех пор, пока не поймет, что в этом нет смысла.

Точно так же женщина может искать приключений и комплиментов на стороне, если дома супруг стал, например, злоупотреблять алкоголем, стал «тяжел на подъем» или же стал чрезмерно придирчив.

У постели

— Все дамские журналы пестрят советами на тему того, как оживить сексуальный интерес в семье, — надеть пеньюар, устроить ужин при свечах и т.д. Это действенно для пробуждения сексуального интереса или нет?

— Всё зависит от конкретной ситуации. В незапущенных отношениях, когда оба еще не забыли, что такое флирт, это действительно может помочь. Но в других ситуациях, когда например, супруг уже и забыл, что такое бывает, подобные инициативы могут удивить и не создать положительный эффект. А в некоторых случаях может даже и отталкивать.

У мужчин на фоне детренированности и дезактуализации сексуальной жизни это может создавать неловкие ситуации и формировать синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, и при этом он в дальнейшем будет всячески избегать подобных ситуаций.

Женщина, не понимая, что происходит, может расстраиваться, начинать упрекать, подозревать в изменах, этим лишь ухудшая ситуацию. У меня на прием половина семейных пар приходят с запросом обновления отношений на программу «Второй медовый». И тут нельзя идти шаблонами. Тема деликатная, сначала нужно выяснить предпочтения друг друга и затем уж постепенно идти на сближение, не ломая дров.

— Как вообще следует оживлять и поддерживать в семье сексуальный интерес?

— Лучше не запускать, чтобы потом не реанимировать часто уже и после выявления адюльтера. Нужно уметь организовывать режим труда и отдыха, выделять время и бюджет на отношения. Уметь предлагать друг другу свидания. Следить за эмоциональной составляющей. Желательно иметь совместное хобби, положительные эмоции.

Ещё бы советовал один раз в три года, максимум пять лет проходить обновление «прошивки отношений» у врача-сексолога. Использовать это для улучшения и профилактики. Дело в том, что мы со временем меняемся. И не только психологически. У женщин, например, даже эрогенные зоны могут мигрировать. Мы же делаем со временем косметический ремонт в квартире, обновляем гардероб, интерьер. Так почему мы думаем, что не надо это же самое делать с отношениями?

Любовь без желания

— Многие женщины считают, что если муж перестал испытывать к ней сексуальное влечение, то это верный признак того, что он разлюбил. Это действительно так? Сексуальное влечение вообще может служить показателем любви?

— В ответ я бы спросил: «А что такое для вас любовь?» Ведь любить можно и мороженое, и Родину, и маму, и футбольную команду. У меня на приёме один пациент, имевший большое количество любовниц, на вопрос, как он относится к жене, ответил совершенно искренне, что он любит её всей душой. И никогда ни на минуту не думал о разводе. Потому что: «Жена — это на всю жизнь, она как Родина, и её бросать никак нельзя».

Или возьмем другую ситуацию — у мужчины диагностировано эндокринное заболевание, при котором снижается уровень тестостерона, отвечающего за половое влечение, и у этого пациента сексуальное влечение «на нуле». Но он может любить свою жену в разы больше, чем тот, у которого есть ежедневная половая жизнь с женой, но с сексуальными фантазиями по поводу соседки по лестничной площадке.

Вариаций множество, но, конечно, если люди любят друг друга, и у них есть регулярная половая жизнь, то их отношения более полноценны.

— А могут ли супруги быть счастливы, несмотря на то что секс в их жизни практически отсутствует?

— Возьмем, для примера, людей со слабой половой конституцией. У них обоих невысокий уровень сексуальных потребностей, и даже в юном возрасте они могут прекрасно обходиться без секса и быть счастливыми. Если же пара в возрасте, то и плановое снижение уровня половых гормонов может тоже способствовать более спокойному существованию без драм и тяжелых абстиненций.

И даже в том случае, если, допустим, в паре один обладает более сильной половой конституцией, а второй более скромным темпераментом, то его величество компромисс и творческий подход в плане малой и большой эротики всегда поможет найти решение и стать удовлетворенными интимными отношениями.

Нужно искать варианты. Ведь любить — это в первую очередь не стремление быть счастливым, а стремление понять, сделать счастливым человека, с которым ты рядом. И, если он чувствует также, все с любовью получится.