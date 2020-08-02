Коронавирус заставит мужчин и женщин забыть о сексе 

Пандемия коронавируса заставила людей пересмотреть все основополагающие ценности, не исключением стала и интимная жизнь. Когда даже живое общение стало роскошью, близость обнаженных мужчин и женщин тем более уходит в прошлое. Означает это, прежде всего, вымирание городов, ведь в деревне сохраняются «традиционные» ценности.

Глобальная фабрика всего на свете под названием Китай быстро справилась с эпидемией COVID-19 и теперь снова быстро гонит товары, востребованные в мире. В числе востребованных оказались и средства интимного самоудовлетворения. Согласно статистике, экспорт разнообразных вибраторов за последние полгода увеличился на 50%, а экспорт фривольно выглядящих кукол удвоился.

Причина этого явления проста. На карантине люди меньше стали общаться друг с другом. Самоизоляция, или как говорят «самооккупация», для одних стала возможностью развить творческие способности, а для других нестерпимым одиночеством. Преодолевать его стало возможно в духе всеобщего ограничения, то есть будучи самим с собой.

Любое общение на карантине стало роскошью. Поговорить вживую с другим человеком — это уже превратилось в непозволенное. Включая старых и близких друзей, с кем был знаком много лет, многое прошел. Осталось только переписываться в месссенджерах. Что уж говорить о новых знакомствах с представителями противоположного пола?

И вот статистика говорит о том, что многие люди решили просто не связываться с темой завязывания отношений. Вот с этим общением, пустыми разговорами, встречами с якобы светскими беседами. Если сам по себе живой разговор стал роскошью, то трата времени на встречи превратилась в бессмыслецу.

Главными экспортными странами для китайских интим-товаров стали США и Европа. То есть самые просвещенные, на первый взгляд, государства. Менеджеры среднего звена, обычные труженики «среднего класса» пытаются избавиться от одиночества при помощи технических устройств. С другой стороны, многое ли им остается?

То, что описывал в своих книгах Виктор Пелевин , оказалось шокирующей правдой жизни. Неужели пару лет назад кто-то думал, что интимная жизнь просто перестанет существовать? Да, это время уже наступило

Вполне возможно, что самоудовлетворение в интимном плане — это просто бегство от страха. Страха смерти уйти в вечность, ничего не оставив после себя. Ведь надежды на то, чтобы сделать что-то в жизни, чего-то успеть, давно не осталось. Говорят, что выбор есть всегда, но при нынешнем капитализме его практические не осталось. Зачем тогда представитель противоположного пола, если сам не знаешь, какая цель существования.

Самоизоляция заставила иначе взглянуть на многие вещи. Интимная жизнь просто не стала исключением.

В то же время осталась так называемая «традиционная» жизнь. Она процветает в сёлах и малых городах. Туда практически не дошла эпидемия коронавируса, и если дошла, то только формально. Мысли о том, нужен ли интим или нет, скорее всего, просто не возникают. Всё происходит естественным путем, согласно заложенной природой программе.

На примере тенденций интимной жизни больших городов видно, что пандемия подняла вопрос о самом существовании цивилизации мегаполисов. Конечно, в них будут приезжать люди из небольших населенных пунктов, будут работать, проживать свою жизнь. Но при этом не видеть цели этой жизни. Как говорится, будут просто жить, ходить на работу, зарабатывать на хлеб. Но при этом не чувствовать вкуса. Вкуса живого человеческого общения.

И это — новая реальность. Которая была описана в фантастических книгах и воспринималась как нечто выдуманное. Теперь эта реальность существует. Главный вопрос, что будет следующим? Как говорят статистистические данные, из нашей жизни уходит вполне нормальный и привычный интим. Что будет следующим?