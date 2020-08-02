Мифы о сексе, которые не имеют отношения к реальности 

Секс — важный аспект психологического здоровья, самочувствия и самооценки, но часто у нас очень много заблуждений о нем. Из-за неправильных представлений об интимной жизни многие не могут наладить гармоничные отношения в спальне. Мы расскажем вам об 11 распространенных мифах о сексе, которые не имеют ничего общего с реальностью. Узнайте, что на самом деле может испортить, а что — улучшить секс-драйв, из нашего материала. Правда о сексе не менее важна, чем сам его процесс. Сексологи утверждают, что гармоничные интимные отношения возможны, только если влюбленные открыто разговаривают о своих желаниях и фантазиях. К сожалению, в обществе существуют много неправильных и вредных стереотипов, которые могут нарушить гармонию в постели. Вот 11 самых распространенных мифов о сексе,

1. Секс всегда происходит спонтанно

Большинство людей думает, что желание возникает спонтанно, но, на самом деле, это не всегда так. Пары, которые давно живут вместе, вполне могут планировать секс. Пусть дух спонтанности со временем улетучивается, зато партнеры таким образом смогут регулярно находить время для близости.

2. Перед сексом обязательно нужно возбудиться

Желание может приходить вслед за возбуждением, поэтому некоторые люди начинают ощущать влечение уже в процессе занятия сексом. По результатам одного исследования, 97% женщин и 60% мужчин рассказали, что начинают заниматься любовью еще до возникновения желания. Многие используют секс для укрепления эмоциональной близости, для снятия стресса или для ощущения себя привлекательными и желанными.

3. У мужчин секс-драйв выше, чем у женщин

Считается, что мужчины возбуждаются намного быстрее, чем женщины, и всегда готовы к действию. Для них сексуальное желание подобно голоду, который нужно утолять. Тем не менее с биологической точки зрения и мужчины, и женщины гораздо больше схожи, чем мы привыкли думать. Результаты сканирования мозга показали, что при созерцании сексуального образа в женской голове происходит то же самое, что и в мужской. На мужское и женское либидо одинаково влияют депрессия, стресс и удовольствие от отношений.

4. Только женщины симулируют оргазм

Многие мужчины фокусируются на том, чтобы довести свою партнершу до оргазма, удерживаясь от собственного экстаза до достижения партнершей пика удовольствия. Женщины часто ощущают давление, чтобы достичь оргазма и не обидеть чувства мужчины. В результате и мужчины, и женщины симулируют экстаз. Согласно результатам недавнего опроса, 48% женщин и 11% мужчин инсценируют оргазм, чтобы не расстроить партнера или поскорее закончить процесс.

5. Страсть в отношениях со временем угасает

Мы думаем, что чем дольше длятся отношения, тем меньше в них страсти. Исследования показали, что те же сексуальные стимулы вызывают то же возбуждение с повторением во времени. 40% опрошенных, которые были женаты больше 10 лет, сказали, что до сих пор питают горячие чувства к своей половинке. Сканирование их мозга показали, что часть, отвечающая за выработку дофамина, подсвечивается, когда они смотрят на фотографии своего супруга или супруги.

6. Все оргазмы одинаковы

Многие не знают, что мужчины могут достигать экстаза без эякуляции. «Сухой» оргазм может случаться по разным причинам и может быть связан с увлечением мастурбацией. У женщин происходят разные виды оргазма, некоторые из которых лучше других. Клиторальный оргазм достигается быстрее всех, а экстаз в «точке G» происходит путем стимулирования передней стенки вагины. Эти оргазмы ощущаются, как волны удовольствия, распространяющиеся по всему телу, начиная от вагины. Оргазм в шейке матки женщины описывают, как самый длинный, распространяющийся по всему телу и наполняющий чувством спокойствия и радости.

7. Совместный просмотр порно делает секс лучше

Переживания о том, как выглядишь со стороны, часто мешают людям получать удовольствие от секса. Так же, как и излишняя застенчивость, порно негативно влияет на восприятие тела партнера. Кроме того, сокращение удовольствия происходит не только от созерцания внешности. Исследования показывают, что после просмотра порно и мужчины, и женщины остаются менее удовлетворены своими партнерами.

8. Не нужно разговаривать о сексе

Независимо от того, как часто мы занимаемся любовью, мы можем не знать, что действительно приносит удовольствие нашему партнеру. Все люди разные, и им нравятся разные вещи. Разговоры о сексуальных фантазиях и желаниях только улучшают интимную жизнь.

9. Заниматься мастурбацией стыдно

Из-за того, что мастурбация считается позорной, многие мужчины занимаются самоудовлетворением быстро, достигая оргазма в одиночку. Многие женщины не мастурбируют вообще из-за особенностей женских гениталий, которые сложнее исследовать. Но мастурбация, на самом деле, помогает лучше узнать ощущения от разных прикосновения и дает понять, как на них отвечает наша сексуальная энергия.

10. Сексуальные фантазии ненормальны

Многие люди фантазируют о том, что они никогда бы не сделали в реальной жизни, даже если бы была такая возможность. Фантазии помогают нам исследовать разные аспекты своей личности, но они ничего не значат и не говорят о нас, несмотря на то, какими дикими они бывают.

11. Все любят секс одинаково

Нам кажется, что все получают от окружающего мира такие же впечатления, как и мы. На самом деле, то, что нас заводит, может полностью погасить желание у другого. И, наоборот, то, что для нас отвратительно, для других может быть чем-то особенным и сексуальным. В интимной жизни нужно пробовать и экспериментировать, чтобы получать от нее удовольствие.

Хороший секс начинается с окружения — мебель, текстуры и звуки в спальне влияют на его регулярность и качество.