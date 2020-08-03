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Секс любой ценой: чем пользовались мужчины до виагры 

Kadara.ru 3 часа назад
Секс любой ценой: чем пользовались мужчины до виагры
Фото: depositphotos.com
Действие «Виагры» на мужской организм обнаружили только несколько десятков лет назад. Между тем, проблема плохой эрекции волновала человечество очень давно.
Мужчинам приходилось бороться с подобной неприятностью еще с давних веков, так как помимо позора, немощь супруга была достойным поводом для расторжения брака.
Главный афродизиак в средневековой Европе добывали из шпанских мушек — довольно распространенного вида жуков. Несмотря на то, что и настой, и порошок являются весьма токсичным зельем и образуют ожоги на коже, при проглатывании имеется побочное действие.
Содержащийся в жуках кантаридин заставляет кровь приливать к органам малого таза и одинаково действует на мужчин и женщин. Не смотря на то, что желанный эффект будет получен, даже 40 мг этого вещества могут привести к смерти, а меньшее количество угнетающе воздействует на почки, печень и нервную систему.
Опасность при лечении эректильной дисфункции подстерегала и древнеегипетских мужчин, но она была совсем другого рода. В папирусе 1600 г. до н.э. для лечения немощности требовались сердца молодых крокодилов. Если удавалось их добыть, необходимо было приготовить настойку с маслом, а позже втирать в слабое место.
В Древнем Египте существовал и другой рецепт, но он был немногим проще. Для его приготовления требовалось 37 ингредиентов, название многих из которых так и не удалось расшифровать современным ученым.
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