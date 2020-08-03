В Бельгии умерла самая старая жительница страны 

Старейшая жительница Бельгии Мариэтт Буверн скончалась в доме престарелых в Генте в возрасте 111 лет.

Женщина стала самой старой гражданкой страны после смерти 25 января 2020 года Элизабет Прост, которой было почти 112 лет.

Мариэтт Буверн родилась 25 декабря 1908 года. Она была дочерью Артура Буверна и Марии Бреке. Женщина получила образование в Генте. В 1932 году она вышла замуж за предпринимателя Альбертуса Декенса, который работал в шоколадном бизнесе. Свадьбу сыграли в Андерлехте. Мариэтт Буверн большую часть жизни работала секретарём у нотариуса. Она свободно владела французским и английским языками. Муж Буверн скончался в 1960 году в Генте. У пары не было детей, сообщает sudinfo.be.

Каждый свой день рождения пожилая бельгийка заявляла, что быть такой старой совсем не подарок.

После смерти Мариэтт Буверн самой старой гражданкой Бельгии считается Мария Юлия ван Холь. Женщина родилась 7 мая 1909 года.

NEWS.ru писал, что 111-летний Думитру Команеску из Бухареста заявил, что столь долго он смог прожить благодаря любви своей жены, детей и внуков. Мужчина родился 8 ноября 1908 года. Всю свою жизнь он занимался сельским хозяйством.