Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бельгии умерла самая старая жительница страны 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Бельгии умерла самая старая жительница страны
Фото: News.ru
Старейшая жительница Бельгии Мариэтт Буверн скончалась в доме престарелых в Генте в возрасте 111 лет.
Женщина стала самой старой гражданкой страны после смерти 25 января 2020 года Элизабет Прост, которой было почти 112 лет.
Мариэтт Буверн родилась 25 декабря 1908 года. Она была дочерью Артура Буверна и Марии Бреке. Женщина получила образование в Генте. В 1932 году она вышла замуж за предпринимателя Альбертуса Декенса, который работал в шоколадном бизнесе. Свадьбу сыграли в Андерлехте. Мариэтт Буверн большую часть жизни работала секретарём у нотариуса. Она свободно владела французским и английским языками. Муж Буверн скончался в 1960 году в Генте. У пары не было детей, сообщает sudinfo.be.
Каждый свой день рождения пожилая бельгийка заявляла, что быть такой старой совсем не подарок.
После смерти Мариэтт Буверн самой старой гражданкой Бельгии считается Мария Юлия ван Холь. Женщина родилась 7 мая 1909 года.
NEWS.ru писал, что 111-летний Думитру Команеску из Бухареста заявил, что столь долго он смог прожить благодаря любви своей жены, детей и внуков. Мужчина родился 8 ноября 1908 года. Всю свою жизнь он занимался сельским хозяйством.
News.ru: последние новости
Женщины перечислили наиболее частые мужские ошибки в постели Женщины перечислили наиболее частые мужские ошибки в постели Учёные выявили факторы, влияющие на успешность романтических отношений Учёные выявили факторы, влияющие на успешность романтических отношений Буйнов спланировал собственные похороны Буйнов спланировал собственные похороны
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева блеснула пышной грудью в бассейне
Королева блеснула пышной грудью в бассейне
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
03:06
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Звёзды Любовь
Какие напитки лучше всего пить в жару
03:57
Какие напитки лучше всего пить в жару
Еда Здоровье
России грозит новая эпидемия
02:48
России грозит новая эпидемия
Здоровье Еда
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
03:08
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
Звёзды
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
00:11
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
Красота Здоровье
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
00:58
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
Звёзды
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение