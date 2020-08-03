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«Муж хочет бросить меня беременную» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
«Муж хочет бросить меня беременную»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы с моим мужем давно планировали беременность, и вот, наконец, у нас все получилось. Сейчас я нахожусь на седьмом месяце. Неделю назад с мужем состоялся разговор, суть которого заключалась в том, что он не готов заводить семью.
29 августа будет уже два года, как мы расписались. Я до сих пор не могу его понять, ведь он так хотел этого ребенка. Все это время он представлял, как с нашим будущим сыном будет играть в хоккей, и поддерживать во всех его начинаниях. И тут резко муж заявляет, что не готов стать отцом. На вопрос «почему», он лишь ответил, что еще не нагулялся, хочет больше проводить время с друзьями, а не с малышом и мной.
С одной стороны я его понимаю, ведь нам всего по 25 лет. Но, как мне кажется, можно жить полноценной жизнью и вместе с ребенком. Так же проводить время с друзьями, ходить на вечеринки. Даже среди наших знакомых есть доказательства этому.
И тогда я начала подозревать его в измене, что он нашел кого-то лучше меня. Однако мою догадку он всячески отрицает. Или, может, все дело во мне? Да, я уже не такая стройная, какой была раньше, и не на все домашние обязанности у меня хватает сил, как это было до беременности.
Муж попросил дать ему время еще раз все взвесить и обдумать. Не знаю, как мне быть в этой ситуации. Не могу больше о чем-либо думать, каждый день плачу.
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