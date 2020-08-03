Почему мой брак с иностранцем закончился трагедией 

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Среди молодых девушек ходит стереотип, что если выйти замуж за иностранца, то впереди будет ждать счастливое и безбедное будущее. Но, на самом деле, это далеко не так. По крайней мере, в моей жизни все сложилось довольно-таки трагично.

Мой муж — испанец. Мы познакомились чуть меньше трех лет назад во время моего путешествия в Барселону. Конечно, я предполагала, что у меня может закрутиться роман с гражданином этой дивной страны, но я не подозревала, что все будет настолько серьезно.

Мы влюбились в друг друга с первого взгляда. Он очаровал меня своей лучезарной улыбкой, робкими прикосновениями и томным взглядом. В итоге, сдав обратный билет, я осталась в Испании.

Мы начали жить вместе через месяц знакомства. Конечно, я была безмерна счастлива. Настолько, что не замечала ничего вокруг. Еще спустя два месяца мой возлюбленный сделал мне предложения, на которое я, не раздумывая, ответила согласием.

Проблемы начались спустя полгода после свадьбы. Первое, с чем я столкнулась — поиск работы. Я устала сидеть дома, выполняя обязанности идеальной жены, ведь в России я много работала, будучи прекрасным маркетологом, и получала от процесса удовольствие. Попасть на аналогичную должность в Барселоне оказалось довольно проблематично, ведь ни испанским, ни английским языками я не владела в идеале. В итоге, я отбросила попытки отыскать работу.

Следующая проблема, свалившаяся на мою голову — отсутствие друзей. Конечно, я общалась с товарищами возлюбленного, но близкими эти отношения назвать было сложно. Здесь сыграл роль не только языковой барьер, но и менталитет, сильно отличавшийся от российского. Поэтому, пока супруг работал, я скучала дома, находясь в полном одиночестве.

Казалось бы, что в этом такого катастрофичного. Ведь можно посвящать время себе — ходить в спортзал, читать книги, смотреть фильмы. Но со временем мой возлюбленный устал от того, что дома его ждет неинтересная, ничем не занимающаяся жена, которую ему еще и приходится содержать.

Это и послужило причиной для нашего развода. Я просто перестала интересовать супруга. Оно и неудивительно, ведь он познакомился с яркой, интересной и успешной женщиной, а в итоге я превратилась в некомпанейскую, вечно угрюмую домоседку, которая тянет из него деньги. Его заявление об уходе стало для меня настоящей трагедией, которую я до сих пор не могу пережить.

Поэтому прежде, чем выходить замуж за иностранца, тщательно продумайте все варианты развития вашего будущего. Чем вы будете заниматься в другой стране, как зарабатывать. Если вы понимаете, что вам не хватает каких-то навыков для того, чтобы покинуть родину, приложите усилия, чтобы ими обзавестись. Например, выучите язык. Возможно, в таком случае вам удастся сохранить брак и остаться для мужа желанной и интересной.