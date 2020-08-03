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Сябитова раскрыла секрет страха серьёзных отношений 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Сябитова раскрыла секрет страха серьёзных отношений
Фото: News.ru
Телесваха Роза Сябитова, известная по телешоу Первого канала «Давай поженимся!», рассказала о том, как влюблённые могут преодолеть страх серьёзных отношений.
Вы познакомились с мужчиной, ходите на свидания и проводите время вместе уже несколько месяцев. Он вам нравится. И наступает момент, когда вы начинаете к нему привыкать и задумываться о будущем с ним, — смоделировала ситуацию ведущая программы «Давай поженимся!».
По её словам, женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, должны поговорить со своей второй половинкой. При этом мужчина может испугаться этого. Но им нужно время, чтобы осознать всю серьёзность ваших отношений.
Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений — это миф, который они придумали для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся, — отметила звезда в своём Instagram.
Первый брак главной свахи России продлился десять лет, в нём родились двое детей — сын Денис и дочь Ксения. Вторые отношения зародились на съёмочной площадке, но продлились всего три года. Был ещё один потенциальный ухажёр по имени Ринат, приехавший с Кипра. Но этот избранник звезды не выдержал испытания расстоянием и женился на молодой девушке.
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Любовь , Роза Сябитова
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