Как известно, грузины отличаются веселым, общительным нравом. Вино, застолья, танцы — визитные карточки нации. «Гость — посланник Бога», — гласит грузинская пословица, поэтому неудивительно, что культ гостеприимства нашел свое отражение и в праздновании свадеб. Всем сердцем привязанные к родине грузины чтят обычаи прадедов, но при этом идут в ногу со временем и зачастую выбирают европейские стандарты жизни. Жены грузин, которые прошли через все свадебные обряды — от сватовства до первой брачной ночи, рассказали «Ленте.ру» о своем опыте для материала из цикла о роскошных свадьбах.

Люби, молись, лепи хинкали

Создание семьи состоит в Грузии из трех этапов: мачанклоба — сватовство, нишноба, или нишани — обручение и корцили — сама свадьба. По большей части ее до сих пор празднуют согласно многовековым традициям. Отказы в случае приглашения на праздник не принимаются — это считается оскорблением.

В соответствии с одним из главных обычаев, невесте мажут губы медом, чтобы речи ее были сладостными, а жених на счастье выпускает белую птицу с крыши дома. Местами в Грузии еще сохранилась традиция похищения невесты. На сегодняшний день это принято делать с ее согласия и только как дань традиции, поскольку современные девушки сами решают, быть чьей-то женой или нет.

Посредником при сватовстве часто избирался родственник или свойственник невесты, честный и всеми уважаемый человек. Обычно он обращался за содействием к брату матери невесты.

После согласия на брак (дасаджериси — подтверждение) семья невесты получала от родителей жениха задаток — белга. Затем следовали малое (патара нишани) и большое обручение. Последнее устраивалось с участием родственников с обеих сторон. При этом обряде ведущая роль отводилась эджиби и меджваре — ближайшим родным жениха. Эджиби распоряжался продуктами, заготовленными семьей жениха для торжественного стола.

Меджваре (шафер) в свадебных обрядах занимал особое место. Это был не родственник, а близкий друг жениха. Выполнение обязанностей меджваре было одной из форм установления искусственного родства: в дальнейшем он становился приятелем и самым близким для молодоженов человеком.

Чаще всего торжество назначали на конец осени, когда заканчивались основные сельскохозяйственные работы. Обязанности тамады обычно выполнял глава фамилии, который вел стол до самого утра.

Перед началом свадебного пира тамада зажигал восковые свечи и, прикрепив их к главному столбу дома (дедабодзи), произносил молитву. За ним по очереди присутствующие выпивали вино из рога и пели песню «славословия». Тосты сопровождались пением и хороводными танцами.

К утру подруги невесты наряжали ее в свадебный костюм, после чего мать невесты передавала ее эджиби. Невесту и жениха обводили вокруг очага и направляли к выходу.

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В традиционной грузинской свадьбе на четвертый день готовились хинкали, предназначенные для тесного круга родных и самых близких друзей. В этот день друзья невесты подвешивали жениха к потолку и освобождали лишь после того, как его родственники приносили в качестве выкупа хинкали. На этом свадьба заканчивалась, но иногда она могла растянуться и на более долгий срок.

Современные грузинские жены, которые прошли через все обряды национальной свадьбы, согласились рассказать «Ленте.ру» о своем опыте.

«Я приветствую все обычаи, и для меня они всегда будут в моде»

Лали (имя изменено по просьбе героини), 23 года, грузинка

Познакомились мы с мужем в старом и очень красивом городе Кутаиси, в государственном университете. Оба были студентами первого курса. Он у меня спортсмен и редко бывает в городе, но тогда у него была травма, и судьба свела нас. Где-то два года мы просто общались как друзья, вскоре у него начались тренировки и турниры в разных городах и странах, виделись мы довольно редко.

На третий год нашего общения он приехал с турнира в день моего рождения. Он успел к 12 часам и подарил букет цветов. Спустя пару месяцев он признался мне в любви, а я ответила ему взаимностью. Еще в начале наших отношений он думал о создании семьи и очень хотел этого. Я же, наоборот, тянула. Могу с уверенностью сказать, что он был инициатором всего, что с нами произошло, чему я очень рада.

Раньше я думала, что день сватовства — что-то очень серьезное и официальное, но я ошибалась. Я волновалась, конечно же, но все прошло легко. Пришли наши самые близкие родственники. Произошло знакомство, все друг друга узнали, перекусили, выпили хорошего грузинского вина, повеселились, обговорили детали будущей свадьбы. Муж надел мне колечко, все пожелали нам счастья и разошлись.

Для меня самым важным было согласие отца, ведь дочки для пап всегда остаются маленькими девочками. Я не переживала из-за того, что папа не одобрит мой выбор, было лишь волнение и осознание того, что надо будет покинуть свой родной дом. Лали

Я запланировала день, в который устроила знакомства отца с мужем. Все прошло очень хорошо: они встретились, муж рассказал о своих планах на будущее, что хочет создать семью. Ну, а папа сказал: «Раз уж вы все решили, мне остается только согласиться». Доверие моего папы ко мне было на максимуме, он полностью поддержал мой выбор. Это и было для меня самой важной традицией — чтобы папа узнал моего будущего мужа.

Что касается приданого, на помолвке семья мужа приносит кольцо и золото, которое передается невесте матерью жениха. Приданое, которое вручила мне моя мама, я несу в свой будущий дом.

Для меня нет никаких традиций, которые бы мне не нравились. Я приветствую все обычаи, и для меня они всегда будут в моде.

К счастью, у нас нет жестких правил насчет первой брачной ночи. Время уже не такое. Если девушка не девственница — это только решение мужа, хочет он ее в жены или нет. Но я не исключаю, что некоторые грузины придерживаются такой традиции. Само собой, до того, как пара соберется создавать семью, родители обеих сторон узнают друг о друге через общих знакомых. В частности, интересуются репутацией девушки. Мне это чуждо, так как этот вопрос касается лишь жены и мужа.

Мы хотели свадьбу играть в мае, но, увы, из-за карантина она отменилась. Сейчас я уже в положении, но мы планируем на крещении дочки сделать какое-нибудь торжество. А так свадьбы у нас шикарные: соответствующие рестораны, по-особенному украшенный стол жениха и невесты. При некоторых заведениях есть свои танцоры, можно заказать шоу. Гости танцуют не останавливаясь.

«Я не грузинка и хочу свободно жить, а не в каких-то рамках»

Юлия, 29 лет, белоруска, замужем за грузином

Начну с того, что отец моей подруги, которая прожила всю жизнь в Белоруссии, — грузин. Каждый год они ездили отдыхать в Батуми. В какой-то момент они решили купить там квартиру, и подруга пригласила меня в гости. Я, конечно же, согласилась и купила билеты на июнь. Там она меня и познакомила с моим будущим мужем Торнике. Каждый вечер он нас приглашал погулять и возил по ресторанам. Я понимала, что нравлюсь ему, но отношений никаких не хотела. Две недели пролетели незаметно, и пришло время возвращаться домой. Мы переписывались с Торнике каждый день, потом я решила, что не хочу подавать никаких надежд и прервала общение.

Аленка меня уговорила снова прилететь в сентябре, я купила билеты и вот я опять в Батуми. Так как этот город совсем маленький, мы случайно встретились с Торнике. Мне было очень неудобно перед ним. Как и в прошлый раз, он пригласил нас с Аленой в караоке и там признался, что влюбился. Я не восприняла это всерьез, так как считала, что он просто хочет мной воспользоваться и вешает лапшу на уши. Каждый вечер мы гуляли по Батуми, и вот опять я улетаю... Слезы расставания и последующая ежедневная переписка. Я поняла, что у меня тоже есть чувства к нему.

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Торнике заявил, что прилетит в Белоруссию, чтобы попросить моей руки и сердца у родителей. Я думала, что он шутит, но он действительно прилетел. Мы приехали сразу ко мне домой, его знакомство с моими родителями произошло на следующий день. Правда, предложения в тот день он так и не сделал из-за своей скромности. Торнике улетел, а моя подруга предложила уехать в Батуми насовсем. Мы купили билеты, я уволилась с работы. Будущий муж был очень рад, что я решилась на переезд. В Батуми нас встретила вся его родня, человек 20, наверное. Так и произошло знакомство с семьей.

Я жила у Алены, а Торнике пригласил нас в гости. В этот день произошла наша помолвка. Его мама накрыла стол, позвала родственников, жених позвонил моим родителям, чтобы попросить руки и сердца, и надел мне на палец кольцо.

По грузинским традициям сторона невесты организовывает помолвку в ресторане: зовет своих гостей, а со стороны мужа приглашается определенное количество человек. Там же пара обменивается кольцами. То же самое происходит с нарядами: муж покупает все для невесты, а она — для мужа. Удобно, конечно, ведь одеть и обуть мужчину к свадьбе намного дешевле.

В день обмена кольцами я должна была переехать в квартиру мужа и его родителей, но я отказалась. Конечно, свекрови моей это не понравилось, но супруг меня поддержал. Например, в Белоруссии мы жили с ним в моей квартире, а в Грузии женщины чаще всего выходят замуж целомудренными. Юлия

Перед помолвкой я попросила его все хорошо обдумать, потому что я не грузинка и хочу свободно жить, а не в каких-то рамках. Он ответил, что любит меня и во всем поддержит. Еще два месяца я прожила с подругой, а затем уже переехала к жениху. Все были счастливы, а спустя месяц я забеременела.

Свадьба у нас была в августе, всем занимались родители мужа, так как по традиции свадьбу организовывает сторона жениха. За пару дней до торжества прилетели мои родители. Они тоже старались помочь в подготовке.

Со стороны невесты приглашается 150 человек, но так как я из другой страны, у меня было всего 15 гостей. Меня очень удивил тот факт, что каждый человек на свадьбе отмечается: записывается, кто был и сколько денег подарил. В будущем, если у кого-то из гостей будет похожее мероприятие, нам необходимо подарить не меньше того, что подарил гость. Юлия

Мои родители жили в квартире мужа, а его родители уехали в деревню. Расписывались мы в винном доме. Невеста выезжает на регистрацию не из дома, а из салона, где ее красят и наряжают. Оттуда мы поехали в деревню к родственникам мужа, там нас ждали все гости. При входе в дом бабушка дала нам надкусить конфеты, чтоб жизнь была сладкой. Переступая порог дома, мне нужно было ногой разбить тарелку, чтобы быть сильной. По обычаю, после этого молодые едут в дом невесты, где их ждут гости уже с ее стороны, но так как у меня в Грузии дома не было, мы сразу поехали на фотосессию.

Грузинские свадьбы очень большие, залы вмещают до полутора тысяч людей. Все очень торжественно: красная ковровая дорожка, фонтаны, при входе свекровь одаривает золотом и осыпает монетами. Невеста должна купить несколько корзин с пахлавой: насколько сладким будет угощение, настолько сладкой будет и жена. Это мне сказал муж, я об этом даже не знала.

В зале за свадьбу и веселье отвечает тамада, иногда их несколько. Перед началом застолья выступают танцоры с народными танцами, потом желающие дарят подарки невесте, затем все пьют и веселятся. После застолья муж забирает жену в свою семью: сперва несколько недель живут у мужа, а потом несколько недель у родителей жены. Если женщина оказывается не целомудренной, муж после свадьбы вправе от нее отказаться.

«Там модно встречаться и называть друг друга boyfriend и girlfriend»

Виктория, 26 лет, грузинка

Мы познакомились в аэропорту, во время поездки в рамках мероприятия. Наша делегация, состоящая из восьми человек, отправлялась в Тбилиси. За неделю, проведенную вместе, мы все стали приятелями.

По возвращении из поездки мой будущий муж писал мне каждый день: мы общались по-дружески. Спустя год он признался в своих чувствах, и я ответила взаимностью. Для меня было важно, чтобы наши родители были в курсе наших отношений, поэтому мы оповестили их.

Мой молодой человек даже приходил к нам гости, общался с моим отцом один на один. Спустя еще шесть месяцев он сделал мне предложение в день своего рождения. Этот праздник мы отмечали c его и моими родителями. Мы собрались вместе, чтобы познакомиться семьями (хотя я с его родными уже была знакома). Через месяц семья моего жениха приехала к нам домой. Они принесли кольца, мы ими обменялись, после этого меня забрали в дом супруга.

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Еще через месяц у нас состоялась свадьба. Мы провели ее в России, поэтому не венчались в церкви. Из национальных традиций мы учли несколько самых популярных. Например, когда мы — жених и невеста — прибыли на место празднования, нас встретили молодые люди в национальных костюмах. Они держали в руках кинжалы, которые скрестили над нашими головами.

По традиции молодожены должны пройти через эту арку, что мы и сделали. После этого мы прошли на свои места, тамада произнес тост. Далее по плану должен идти грузинский свадебный танец даиси. Эта традиция учитывается испокон веков — этим выступлением и начинается свадьба. Дальше мы веселились много часов.

Есть еще один ритуал, который выполняется до свадьбы. Когда пара впервые приходит в дом родителей жениха, у подножия двери ставят тарелку. Считается, кто первый ее разобьет, тот и будет главным в доме. Мы разбили тарелку вместе, а мама супруга встретила нас сладостями — новобрачных всегда угощают конфетами или национальной выпечкой.

Я из Имеретии, а он из Самегрело. В разных регионах Грузии разные традиции. Например, у нас девушке в приданое покупают спальню, и когда мы с мужем переехали в новую квартиру, мои родители подарили нам все для обустройства спальной и детской комнат.

Виктория