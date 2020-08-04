Три способа, которые вернут страсть в отношения 

Вернуть страсть в долгие отношения — выполнимая задача для партнеров. Речь идет не только о работе над интимной близостью, но и об умении поговорить на отвлеченные темы. Подробнее на эту тему «Слово и Дело» рассказала сексолог Алиса Немзер.

Со временем партнеры начинают привыкать друг к другу. Теряется та искра, которая была в начале отношений. И это довольно распространенная проблема — особенно в семейных парах. Бытовые проблемы начинают преобладать над романтикой, а люди воспринимают друг друга как должное, теряя сексуальное притяжение.

«Для того чтобы вернуть долгим отношениям страсть, нужно сделать что-то, что отличалось бы от рутинной жизни партнеров. Вошло в привычку заниматься сексом только ночью, только в спальне? Попробуйте намекнуть партнеру на близость в абсолютно неожиданное время и в неожиданном месте. Сексуальный костюм? Конечно! Новые секс-игрушки? Дайте две!»

— советует сексолог интим-шопа.

Индустрия сексуальных игрушек, как и любая другая сфера, стремительно развивается — яркие цвета, необычные формы, синхронизация со смартфоном. В интимном магазине можно найти вещи, которые разнообразят сексуальную жизнь — от эротических костюмов до игрушек на дистанционном управлении.

«Слышали, что такое теледильдоника? Так называют тактильный секс на расстоянии. Для этого используют игрушки, которыми можно управлять дистанционно. Речь не обязательно о сексе людей с разных континентов. Как насчет того, чтобы использовать их во время романтической прогулки на набережной или поездки в трамвае?»

— подчеркивает Немзер.

Слово и Дело

При этом важно понимать, что секс — это не единственный способ освежить длительные отношения. Важно уметь разговаривать с партнером на отвлеченные темы, не привязанные к бытовым вопросам.

«Давно ли вы оставляли работу, детей, собак и просто шли на свидание? Казалось бы, эти вещи настолько банальны, но именно про них очень часто забывают — и это огромное упущение»,

— отмечает собеседница.

Еще один способ усилить притяжение к партнеру — вынужденная разлука. Многие замечали, что расстояние делает предстоящую встречу возлюбленных еще более долгожданной. Поэтому можно рассмотреть вариант раздельного отпуска. В таком случае, у человека появится реальная возможность соскучиться по своей второй половинке. Более того, жизнь наполнится интересными темами для разговоров.

Отношения — это постоянная работа над собой, умение идти на уступки и ставить интересы возлюбленного выше своих. Если оба партнера готовы работать над сексуальной жизнью, общением, удивлять друг друга и идти на уступки, а главное доверять, то все проблемы у такой пары в любом случае решатся. Отсутствие безразличия — главный критерий счастливой и качественной совместной жизни.