Принято, чтобы влюбленные спали вместе, но часто все бывает совсем не так.

Плохой сон может быть причиной плохого настроения, раздражения и даже проблем со здоровьем. Но что, если виновник этому твой партнер? Именно поэтому каждая шестая пара, живущая вместе, спит раздельно. Некоторые даже заканчивают из-за этого отношения. Мы решили рассказать о людях, которые пережили кризис по этой причине.

Клементина и Джо

35-летняя Клементина и 36-летний Джо счастливы в браке, но есть одно «но», которое заставляет их постоянно ругаться. Клементина не может спать вместе с Джо, потому что он постоянно дергается во сне.

Я боюсь, что он набросится на меня ночью,

— говорит девушка.

По ее словам, муж занимался боевыми искусствами и может сильно пинаться во сне. Кроме того, Клементина совсем из-за этого не высыпается, а в ее обязанности входит каждый день присматривать за тремя детьми. Поэтому она очень злится на мужа, а он постоянно чувствует себя виноватым. На сексуальную жизнь, как говорит пара, это тоже сильно повлияло. Так как Клементина не высыпается, ей не хочется заниматься сексом. Лучше бы паре спать раздельно.

Лора и Карл

41-летний Карл и его 29-летняя жена Лора уже 7 лет спят раздельно. Все потому, что они не могут договориться насчет температуры в спальне. Лора любит, чтобы в комнате было жарко, а Карл — наоборот. Чтобы не ссориться по этому поводу, супруги решили спать раздельно. Лора ночует на огромной кровати, а Карл на диване. Все их знакомые говорят, что это странно. Супруги, правда, и сами были бы рады ночевать вместе, но не получается.

Когда Лора не высыпается, она становится сварливой,

— говорит Карл.

Пеппа и Мэтт

Супруги Пеппа и Мэтт из Англии тоже долгое время спят раздельно. Такое решение они приняли 5 лет назад, когда жена Мэтт во время беременности вдруг неожиданно начала храпеть. После рождения ребенка храп не прошел, поэтому супруги продолжают спать в разных местах. Когда же им приходится делить кровать, они постоянно ругаются. Мэтт будит Пеппу из-за храпа на протяжении всей ночи, и оба не высыпаются.