Кем были пять главных женщин в жизни Высоцкого 

По поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому сходили с ума почти все женщины Советского Союза. Однако свои стихи он посвящал только пяти девушкам. «Рамблер» расскажет о любимых женщинах Высоцкого.

Изольда Жукова

Фото из книги Изы Высоцкой «Короткое счастье на всю жизнь»

Со своей первой женой Высоцкий познакомился в 1956 году. Влюбленные вместе учились в Школе-студии МХАТ. Поженились они только спустя четыре года отношений — в апреле 1960 года. На съемках фильма «713-й просит посадку» у артиста завязался роман с актрисой Людмилой Абрамовой . Она забеременела от Владимира. Когда Жукова узнала об этом, пара оформила развод. Интересно, что Изольда была единственной женой Высоцкого, которая носила его фамилию.

Людмила Абрамова

Кадр из фильма «713-й просит посадку»

Абрамова была замужем за Высоцким с 1965 года по 1970 год. Актриса родила от Владимира двоих сыновей — Аркадия и Никиту. Мальчики пошли по стопам своих родителей, выбрав актерскую профессию. Пара разошлась еще до официального развода — в 1968 году, когда у Высоцкого уже были чувства к другой женщине.

Кадр из фильма «Впереди день»

В 1966 году в труппу театра на Таганке, где работал Высоцкий, пришла на службу молодая актриса Татьяна Иваненко. Ее называли «советской Брижит Бардо». В 1972 году у пары родилась девочка Анастасия. Однако Высоцкий отказывался признавать дочь публично, поскольку она родилась тогда, когда артист уже был женат на Марине Влади

Марина Влади

Марина и Владимир влюбились друг в друга на банкете после спектакля «Пугачев» в 1967 году. За плечами актрисы было два брака, три сына и роскошная жизнь во Франции, и она бросила все ради новой любви. Влади была замужем за Высоцким с 1970 по 1980 год — вплоть до самой смерти артиста от острой сердечной недостаточности.

Кадр из фильма «Впереди день»

Молодая актриса Оксана Афанасьева была с Высоцким в последние два года его жизни. На тот момент артист уже был сильно зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Пара познакомилась после очередного спектакля в Театре на Таганке. По слухам, Владимир даже мечтал обвенчаться с Афанасьевой, однако Влади пресекала любые разговоры о разводе. Известно, что Оксана была рядом с Высоцким в ночь, когда его не стало.