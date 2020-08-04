Кем были пять главных женщин в жизни Высоцкого 

По поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому сходили с ума почти все женщины Советского Союза. Однако свои стихи он посвящал только пяти девушкам. «Рамблер» расскажет о любимых женщинах Высоцкого.
Изольда Жукова
Со своей первой женой Высоцкий познакомился в 1956 году. Влюбленные вместе учились в Школе-студии МХАТ. Поженились они только спустя четыре года отношений — в апреле 1960 года. На съемках фильма «713-й просит посадку» у артиста завязался роман с актрисой Людмилой Абрамовой. Она забеременела от Владимира. Когда Жукова узнала об этом, пара оформила развод. Интересно, что Изольда была единственной женой Высоцкого, которая носила его фамилию.
Людмила Абрамова
Кадр из фильма «713-й просит посадку»
Абрамова была замужем за Высоцким с 1965 года по 1970 год. Актриса родила от Владимира двоих сыновей — Аркадия и Никиту. Мальчики пошли по стопам своих родителей, выбрав актерскую профессию. Пара разошлась еще до официального развода — в 1968 году, когда у Высоцкого уже были чувства к другой женщине.
Кадр из фильма «Впереди день»
В 1966 году в труппу театра на Таганке, где работал Высоцкий, пришла на службу молодая актриса Татьяна Иваненко. Ее называли «советской Брижит Бардо». В 1972 году у пары родилась девочка Анастасия. Однако Высоцкий отказывался признавать дочь публично, поскольку она родилась тогда, когда артист уже был женат на Марине Влади.
Марина Влади
Марина и Владимир влюбились друг в друга на банкете после спектакля «Пугачев» в 1967 году. За плечами актрисы было два брака, три сына и роскошная жизнь во Франции, и она бросила все ради новой любви. Влади была замужем за Высоцким с 1970 по 1980 год — вплоть до самой смерти артиста от острой сердечной недостаточности.
Кадр из фильма «Впереди день»
Молодая актриса Оксана Афанасьева была с Высоцким в последние два года его жизни. На тот момент артист уже был сильно зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Пара познакомилась после очередного спектакля в Театре на Таганке. По слухам, Владимир даже мечтал обвенчаться с Афанасьевой, однако Влади пресекала любые разговоры о разводе. Известно, что Оксана была рядом с Высоцким в ночь, когда его не стало.