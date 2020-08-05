Жениха назвали козлом из-за нелепых требований

Жениха обругали в Сети за чересчур строгий список требований к внешнему виду для гостей свадьбы и прозвали его козлом. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Mail.

По словам виновника торжества, пара составила дресс-код для приглашенных, поскольку потратила большую сумму на свадебного фотографа. «Мы потратили много денег на фотографа, которого искали несколько недель и наняли еще год назад. Единственное, чего мы действительно ждем — наша съемка», — подчеркнул он в своей публикации.

Для присутствующих на свадьбе мужчин были указаны следующие пункты: «Мужчины должны прийти в белой бабочке и жилете того же цвета, а также в вечернем фраке». Женщины, в свою очередь, обязаны надеть праздничные платья в пол и перчатки. Им также запретили переобуваться из туфель на каблуках в обувь на плоской подошве.

Кроме того, жених отмечает, что под запретом на их празднике — цветные волосы, пирсинг и татуировки на открытых частях тела.

«В приглашениях мы прямо сказали гостям, что они могут не приходить, если они не хотят следовать дресс-коду», — добавил мужчина.

Автор материала рассказал, что все было в порядке, пока они не запретили одной из приглашенных приходить в выбранном ею коротком платье. «Это привело к ненужным ссорам среди родственников и друзей. Многие писали нам лично и просили смягчить требования, но мы отказались», — объяснил жених. За это, по его словам, они с невестой прослыли у гостей козлами.

Пользователи Сети согласились с приглашенными и подвергли виновников торжества критике в комментариях под публикацией.

«Люди хотят королевскую свадьбу, но сами не являются интеллигентами, они просто ужасны», «Как можно просить гостей следовать строгому дресс-коду, если они никогда не ходят на такие мероприятия», «Заставлять людей ходить на каблуках без возможности переобуться — отвратительно. А если у людей есть проблемы со здоровьем?» — писали они.

В июле возмущенные гости другой свадьбы отказались идти на нее из-за слишком строгий требований к нарядам. Так, например, мужчины должны быть в однотонных брюках и белых рубашках, а женщины должны выбрать платьяя длиной «не ниже колена».