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Американские ученые назвали продолжительность идеального секса 

Слово и Дело 5 часов назад
Ученые назвали продолжительность идеального секса
Фото: Pixabay
Короткий секс длится от одной до двух минут, нормальный — от трех до семи минут, а идеальный — от семи до 13 минут. К таким результатам пришли эксперты из Университета штата Пенсильвания.
Психологи заявили, что получасовой половой акт является долгим. Они отметили, что высокая сексуальная активность чревата неприятными последствиями. Например, у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, психикой и финансами, передает телеканал РЕН ТВ.
Ученые предупредили, что чрезмерное увлечение интимной близостью может привести к зависимости от самоудовлетворения, в том случае, если в какой-то момент человек останется без партнера.
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Любовь , РЕН ТВ
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