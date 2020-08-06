Ученые назвали продолжительность идеального секса

Короткий секс длится от одной до двух минут, нормальный — от трех до семи минут, а идеальный — от семи до 13 минут. К таким результатам пришли эксперты из Университета штата Пенсильвания.

Психологи заявили, что получасовой половой акт является долгим. Они отметили, что высокая сексуальная активность чревата неприятными последствиями. Например, у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, психикой и финансами, передает телеканал РЕН ТВ.

Ученые предупредили, что чрезмерное увлечение интимной близостью может привести к зависимости от самоудовлетворения, в том случае, если в какой-то момент человек останется без партнера.