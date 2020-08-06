Ученые назвали продолжительность идеального секса 

Эксперты из Университета штата Пенсильвания выяснили, сколько должен длиться идеальный секс.

По мнению специалистов, короткий половой акт — одна-две минуты. Нормальный секс длится от трех до семи минут, а идеальный — от семи до 13 минут.

Слишком высокая сексуальная активность может привести к неприятным последствиям. Психологи считают, что получасовой секс — это долго. У партнеров могут возникнуть проблемы со здоровьем и психикой.

Кроме того, по мнению экспертов, чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек лишится интимной жизни с партнером.