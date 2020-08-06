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Ученые назвали продолжительность идеального секса 

Рамблер 3 часа назад
Ученые назвали продолжительность идеального секса
Фото: depositphotos.com
Эксперты из Университета штата Пенсильвания выяснили, сколько должен длиться идеальный секс.
По мнению специалистов, короткий половой акт — одна-две минуты. Нормальный секс длится от трех до семи минут, а идеальный — от семи до 13 минут.
Слишком высокая сексуальная активность может привести к неприятным последствиям. Психологи считают, что получасовой секс — это долго. У партнеров могут возникнуть проблемы со здоровьем и психикой.
Кроме того, по мнению экспертов, чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек лишится интимной жизни с партнером.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы советы для секса на природе.
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