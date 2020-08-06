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Пары делают операции ради совместимости в сексе 

WMJ.ru 4 часа назад
Пары делают операции ради совместимости в сексе
Фото: WMJ.ru
Врачи говорят, что пары выстраиваются в очередь ради этой процедуры.
Сексуальная совместимость — важный аспект отношений. Именно поэтому среди пар стала популярна процедура, которая позволяет полностью «подогнать» ваши гениталии под своего партнера. На Западе спрос на пластические операции такого характера значительно возрос за время самоизоляции. Люди не боятся ложиться под нож ради абсолютной совместимости.
Как это работает? Мужчинам могут увеличить половой член, а женщинам сузить влагалище. Операции направлены на то, чтобы добиться максимального трения половых органов партнеров. Это поможет обоим чаще испытывать оргазм и избавит от многих проблем, связанных с сексом.
Процедура, например, подойдет женщинам в возрасте или родившим, так как стенки их влагалища ослабевают, становятся менее эластичными. Кроме того, пластическая хирургия может справиться и с эстетическими проблемами. Например, уменьшить размер половых губ. Что касается мужчин, то операции могут решить проблему маленького полового члена.
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