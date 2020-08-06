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Вещи, которые должны произойти в сексуальной жизни 

WomanHit.ru 4 часа назад
Вещи, которые должны произойти в сексуальной жизни
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru подскажет, как разнообразить надоевший интим
Сексуальная сфера, наверное, больше всего нуждается в «подпитке» путем освоения новых практик или техник, и просто сменой партнера здесь точно не обойтись. Сегодня мы собрали шесть моментов, которые обязательно должны произойти в жизни любого сексуально активного гражданина.

Освоение как минимум десяти поз

Конечно, вы не будете использовать все сразу и часто, однако почему бы не порадовать любимого человека по особому поводу, например, в день его рождения? Психологи уверены, что мужчинам для ощущения полного удовлетворения хватает трех поз, женщинам же требуется постоянная смена «впечатлений», так как женский оргазм завязан на эмоциях в большей степени, чем мужской.

Изучить самые чувственные техники в массаже

Наверное, трудно найти мужчину, который остался бы равнодушным к массажу, особенно если его предлагает соблазнительная женщина. Существует множество техник — классических и эротических — которые вы можете найти на популярном видеохостинге. Подберите несколько вариантов, которые, как вам кажется, больше всего понравятся вашему мужчине и смело применяйте на практике.

Fast sex

Если женщины довольно равнодушны к внезапному и бурному проявлению чувств, то мужчинам просто «сносит голову». Здесь важно не предлагать и даже не намекать: выберите день, когда вам не нужно готовиться к следующему рабочему дню и сделайте сюрприз вернувшемуся с работы партнеру: внезапные ласки, переходящие в марафон на всю ночь, заставят вашего мужчину взглянуть на вас по-новому.

Эротическая фотосессия

На этот эксперимент сложно отважиться, особенно с возрастом, однако лишать себя новых впечатлений сексологи не советуют: в конце концов, вы не обязаны делиться результатом работы фотографа со всеми знакомыми или в соцсетях. Пусть горячие кадры, сделанные профессионалом, останутся волнующим опытом лишь для вас двоих.

Синхронный оргазм

По статистике, примерно 40% женщин не испытывают оргазма вообще, и дело здесь может быть далеко не в физиологии — для женского удовлетворения необходим настрой и эмоциональное единение с партнером, что не всегда встречается в парах. Если проблема чисто психологическая, попробуйте решить ее, сменив подход к близости, либо обратитесь вместе со своим мужчиной к специалисту. Как только вы решите интимную проблему, можно приступать к достижению новой цели — синхронному оргазму. Как правило, женщине нужно больше времени, чтобы получить физическую и эмоциональную разрядку, так как оргазм — результат стараний обоих партнеров, для достижения пика одновременно, вам придется «поймать» настроение друг друга. Но результат того стоит.

Секс в бассейне с шикарными видами

Обычный секс в ванной едва ли способствует развитию фантазии и новым впечатлениям. Мы уверены, что хотя бы раз в жизни важно попробовать секс в безумно красивом и эстетичном месте, например, в бассейне вашего номера в отеле. Как мы уже говорили, для удовлетворения женщины необходимо постараться не только в физическом плане, но и эмоциональном, а что может быть лучшей стимуляцией, чем потрясающие виды океана или вид на город из джакузи вашего номера на последнем этаже отеля?
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