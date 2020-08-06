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Голова не болит: возможно ли удовлетворение в постели для двоих одновременно 

WomanHit.ru 3 часа назад
Возможно ли удовлетворение в постели для двоих
Фото: WomanHit.ru
Справиться с разными сексуальными желаниями и темпераментами непросто, но возможно
Вы встречаете человека, понимаете, что любите одинаковые фильмы и книги, болтаете ночи напролет по телефону, гуляете в парке — и вот уже вещи перевезены в его квартиру. Но дело доходит до постели, и ваши желания расходятся — один из вас готов заниматься сексом несколько раз в день, другому же достаточно раза в месяц. Что делать в такой ситуации?

Поговорите с партнером

Не стесняйтесь обсуждать то, что ваши сексуальные темпераменты различаются. Важно понимать, что это нормально и не значит, что кто-то из вас становится асексуальным или непривлекательным. Открыто поговорив с любимым человеком, можно найти решение проблемы. Одним из вариантов, которые спасут вашу сексуальную жизнь, может стать тайм-менеджмент. Попробуйте составить расписание ваших эротических свиданий. Звучит абсурдно? Только на первый взгляд.

Изучайте друг друга

Слушайте, присматривайтесь, будьте более внимательными друг к другу во время секса. Может быть вы найдете эрогенные зоны, о которых ни вы, ни ваш партнер не подозревали. Также попробуйте сменить обстановку. Может быть, неделя в деревенском домике в живописной глуши или пара ночей в оригинальном отеле заставят вас позабыть о различиях.

Снимите напряжение

Нежелание одного партнера заниматься сексом на протяжении долгого времени может быть вызвано стрессом. Большая загруженность на работе, заботы о домашнем хозяйстве, дети, в конце концов — все отнимает энергию и снижает либидо. В таком случае, второму партнеру стоит взять на себя часть домашних обязанностей. Пару часов в горячей ванне в выходной и романтический ужин помогут расслабиться вашей половинке и подогреют страсть.

Найдите точки соприкосновения

Ищите то, что нравится обоим. Эротические фильмы, журналы, книги — что угодно. Вполне возможно, что поиски будут долгими и трудными, но когда найдете, ваша сексуальная жизнь преобразится. Попробуйте найти компромисс по количеству секса в вашей паре. Договоритесь, сколько раз в месяц будет секс. Главное, чтобы это устраивало обоих партнеров.
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