На какие компромиссы не стоит идти в отношениях

WomanHit расскажет о ситуациях, когда договориться — не лучший вариант

Принцип «пусть будет, как будет» не работает, если вы с партнером пытаетесь создать действительно крепкий союз. Некоторые ошибочно полагают, что компромисс — это признак слабости, уступка. Но на самом деле, при взаимном соглашении уступить, чем-то пожертвовать должны оба партнера, а не один. Но все же существуют такие ситуации, когда достижение компромисса не выход, а начало конца:

Когда вас пытаются принизить

Если партнер регулярно пытается задеть вас, говорит, что вы ничего не стоите, ваше хобби скучное, а работа неперспективная, стоит задуматься над вашими отношениями.

Не нужно соглашаться на «компромисс», в котором вы бросаете работу или увлечения только потому, что партнер этого хочет.

Не забывайте, что мужчина, какие бы золотые горы он ни обещал, может уйти в любой момент, и тогда вы рискуете остаться без источника дохода и крыши над головой.

Когда ваши взгляды на будущее не сходятся

Например, вы хотите детей, а твой мужчина нет, или наоборот? И соглашаетесь на компромиссы: «давай через год», «меня повысят и заведем ребенка», «еще один проект, а потом родим». Такие соглашения ни к чему хорошему не приведут, ведь заставить захотеть ребенка нельзя, поэтому через год или после повышения партнер придумает новую причину отложить беременность. То же самое и с браком. Не стоит оставаться с человеком, который категорически против узаконивания отношений — переделать его вряд ли получится. Зато, уйдя от него, вы не потеряете время и сумеете найти человека со схожими взглядами на жизнь.

Когда за тебя решают, с кем общаться

Если мужчина говорит, что подруги вам неровня и разрешает с ними видеться при условии, что он будет присутствовать — это не компромисс, а ущемление. Или, например, у вас есть друзья мужского пола, но партнер агрессивно к ним настроен и беспричинно ревнует, а потому запрещает с ними общаться. Может быть и такое, что даже контакты с семьей могут раздражать возлюбленного.

Все перечисленное — это вмешательство в личное пространство, первые признаки абьюзивных отношений.

Не стоит идти ни на какие соглашения касательно близких людей — только вы сами решаете, когда и с кем хотите общаться.

Правила устанавливаются только для тебя

Например, вам нельзя встречаться с подругами по выходным, ходить в клубы, одеваться «вызывающе». Но при этом партнер абсолютно свободно может ходить в бары с друзьями, чтобы посмотреть футбол, ездить на рыбалку или общаться с другими девушками.

Такая «игра в одни ворота» не приведет ни к чему хорошему.

Здесь нет компромисса, только ненужная жертвенность со стороны девушки. Необходимо «на берегу» установить личные границы, а если не получилось это сделать, заканчивать отношения.