Ученые поняли, почему люди уединяются для секса 

Антрополог из Цюрихского университета Ицхак Бен Мокко попытался ответить на вопрос, почему люди предпочитают заниматься сексом наедине, в то время как почти все остальные животные делают это в присутствии сородичей.

Ицхак Бен Мокко — один из немногих ученых, который задался подобным вопросом. В своей статье он отмечает, что систематические исследования человеческих сексуальных привычек, связанных с сокрытием полового акта, почти не проводят. Чтобы понять, насколько распространена традиция заниматься сексом наедине, антрополог проанализировал данные о 249 культурах из 35 регионов мира, изучив информацию из 4572 этнографических отчетов.

В итоге он пришел к выводу, что практически во всех культурах совокупляющиеся пары, как правило, скрываются от взора взрослых сородичей. Исключение — представители народа гуахиро, проживающие на территории Колумбии: половой акт в этой культуре скрывать не принято. Однако, как отмечает исследователь, данные о сексуальных практиках гуахиро до контакта с миссионерами скудны, не хватает и более поздней информации.

Тем не менее публичный секс иногда практикуется и у других народов. Ицхак Бен Мокко обнаружил наличие такой традиции у 20 культур. Но подобный половой акт принято совершать лишь в определенный период (например, во время религиозных церемоний). В остальных же случаях люди самых разных культур, как правило, уединяются для совокупления (правда, ученый делает оговорку, что к таким выводам нужно относиться осторожно, ведь представители традиционных сообществ могут намеренно скрывать свои истинные обычаи от антропологов, зная, что те являются носителями другой культуры, где такое поведение категорически не одобряется). Ничего подобного, как отмечает исследователь, нет у большинства других животных. Схожую «привычку» он обнаружил лишь у арабских болтунов (Argya squamiceps), относящихся к роду дроздовых тимелий — маленьких птиц, обитающих на Ближнем Востоке. Уединяться во время полового акта не принято даже у наших ближайших родственников — человекообразных обезьян: шимпанзе и горилл.

В связи с тем, что «скрытый секс», по всей видимости, распространен среди людей, есть основания предполагать, что это наша эволюционная адаптация. Но зачем она нужна? Ицхак Бен Мокко допускает, что такое поведение помогает предотвратить ненужное волнение от вида возбужденной самки/женщины среди других членов группы мужского пола, то есть избавляет пару от соперников и покушения на самку/женщину со стороны других самцов/мужчин. Кроме того, это позволяет избежать ненужных конфликтов с сородичами, а значит, и поддерживать в группе стабильные партнерские отношения, на которых строится все человеческое общество.

Особям женского пола подобное поведение может быть выгодно с точки зрения охраны своего потомства: так самка может снизить вероятность детоубийства со стороны остальных самцов. Почему же это поведение не развито у большинства других животных, в том числе человекообразных обезьян?

Как предполагает антрополог, это связано с тем, что обезьяны (и многие другие животные) редко монополизируют определенного партнера (вместо этого бонобо и обыкновенные шимпанзе, к примеру, используют тактику так называемых сперматозоидных войн) или в меньшей степени зависят от сотрудничества с другими членами группы, чем люди. Те же объяснения предложены для арабских болтунов, поведение которых в вышеназванных аспектах похоже на человеческое.