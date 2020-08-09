Почему от некоторых женщин мужчина может «опьянеть» 

Наверное, нельзя однозначно ответить на вопрос, какие именно женские лица вызывают у мужчин эффект опьянения. «Я, словно пьяный от любви!» — это именно о влюбленных. Только вот у каждого мужчины свои предпочтения, свой тип лица, из-за которого он начинает испытывать тягу к женщине, пьянеть. И это не метафора — опьянение самое настоящее — наркотическое.

Норвежские ученые из Университета Осло провели экспериментальное исследование, которое показало: достаточно мужчине посмотреть на хорошенькую женщину, которая его возбуждает, и в его нейронах повышается содержание опиоидов. Норвежцы уверяют, что в такой момент в голове у человека активируется система поощрения, аналогичная той, которая срабатывает при получении хорошей пищи или денег. По мнению исследователей, именно привлекательное лицо мотивирует сексуальное поведение, играя роль мощного сигнала. То есть, когда мужчина сталкивается с красивой, на его взгляд, женщиной, его мозг тут же «выдает» ему награду в виде чувства наркотического кайфа, и это заставляет сильный пол делать все, чтобы находиться рядом с избранным объектом как можно дольше.

Ученые США во время проведения ПЭТ-томографии влюбленных мужчин показывали им фото с объектом их вожделения. Прибор показал, что при взгляде на фото у мужчин активизировались те же участки головного мозга, которые проявляют активность при приеме кокаина.

Российские ученые молниеносное влечение или, как мы привыкли говорить, любовь с первого взгляда, считают проявлением работы гормона фенилэтиламина. Именно под его воздействием сердце начинает биться более учащенно, дыхание становится прерывистым, начинает тормозиться рациональное мышление, а все мысли занимает только объект влюбленности. Правда, эксперименты ученых показали, что такое состояние длится недолго, потому что действие фенилэтиламина проходит очень быстро. Но зато, если женщина того стоит, в дело вступают другие два гормона — дофамин и серотонин. Один заставляет влюбленного предпринимать действия, направленные на развитие отношений (добиваться цели), а другой заставляет его испытывать состояние счастья, стимулирующее все последующие действия.

Однако не следует забывать, что первичным в данной реакции является объект — женщина. И если ее миловидное лицо заставляет противоположный пол обратить на нее внимание, то для увлечения ею мужчина смотрит на целый ряд факторов. Ученые США составили рейтинг, по которому сильная половина человечества оценивает прекрасную. Это, так называемая, теория биологического плана, когда мужчина на подсознательном уровне выбирает женщину, способную к деторождению. Согласно ей, на первом месте в рейтинге стоит грудь, на втором живот и талия, затем ягодицы (в Европе они стоят на первом месте), потом губы и все остальное.

ВЦИОМ провел свой опрос на эту тему. Его результаты показали, что большинство мужчин (55%) выше других качеств ценят в женщине сексапильность, внешние данные при оценке на первом месте стоят у 49 процентов, следующим в рейтинге идет темперамент (40%). Но и к внешним данным требования очень разнятся. Так, полные привлекают 45 процентов опрошенных, дамам со средним телосложением отдают предпочтение 35 процентов респондентов, ну а на худых заглядываются лишь 20 процентов.

Шотландские ученые выявили прямую зависимость между индексом массы тела (ИМТ) женщины и оценкой мужчинами ее сексуальности. Как выяснилось, наиболее сексуальными мужчины считают женщин с ИМТ 24–24,8 (сегодня дамы начинают паниковать, если соотношение их роста и веса превышает 20). Из чего шотландцы сделали заключение: модели с анорексичной фигурой вообще не пользуются популярностью у мужчин.

Многим знакома фраза: «Посмотри на нее: далеко не красавица, а мужики вокруг нее вьются, как мухи». Ученые знают, «виноваты» феромоны — летучие вещества с определенным запахом, выделяемые мужчинами с потом, а женщинами в дни овуляции. Именно этот запах больше всего привлекает особей противоположного пола. Еще до открытия ученых об этом знали колдуньи, которые часто использовали запах нижнего белья девушек в приворотных ритуалах.

Во второй половине восьмидесятых годов прошлого века американский биолог Уинфорд Кутлерд сумел выделить феромон из женского пота. Позже были сделаны первые духи с женскими феромонами. До сих пор эти духи — одни из самых дорогих в мире и одни из самых популярных.