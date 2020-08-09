Названа оптимальная частота занятий сексом 

"Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного — нытья выпрашивающего секс партнера, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят",
"Можно быть вполне счастливым в отношениях и без частого секса — или несчастным, несмотря на то что вы с партнером постоянно занимаетесь сексом. Если вам кажется, что секс сделает ваши отношения счастливее, присмотритесь к этой идее получше. Почему вы так считаете? Не думаете ли вы, скажем, что более активная половая жизнь позволит вам меньше ссориться? Тогда, может, стоит проработать ваши ссоры, вместо того чтобы чаще прыгать в постель?"
"А иногда секс настолько хорош, что человек закрывает глаза на все остальное, даже если в отношениях неполадки. Редко бывает, что проблема именно в чрезмерно частой близости. Скорее может случиться так, что становится слишком мало всего остального — например, других совместных занятий — на фоне неспособности решать конфликты и проявлять заботу друг о друге",