Как «пышке» соблазнить любого мужчину

Не стоит расстраиваться если вдруг ваша внешность далека от модельных стандартов и из-за этого (по вашему мнению) ваша личная жизнь складывается не так, как вам бы того хотелось. Психологи уверяют, что абсолютно каждая из вас может покорить противоположный пол одним лишь взглядом, сделав ставку на свое обаяние и харизму. Основные правила соблазнения от дам размера plus-size, которые помогут и вам заинтересовать понравившегося кандидата — в материале Passion.ru.

Помните, что вы прекрасны и не должны идти на поводу общественного мнения

Не забывайте, что вы прекрасны, кто бы там что не говорил у вас за спиной. Ведь главное, чтобы вы нравились себе и получали удовольствие от того, чем занимаетесь. Перестаньте думать о том, что кто-то может вас осудить или оскорбить, займитесь своей внешностью и развивайтесь. Если верить психологам, то нет женщины сексуальнее, чем та, которая чем-то (или кем-то) увлечена. Найдите увлечение по душе и тогда у вас просто не останется времени на всякие сплетни и разборки.

Примите свои комплексы и сконцентрируйтесь на своих достоинствах

Поймите, что идеальных людей не бывает и комплексы есть у всех, даже у сексуальных супермоделей. Да-да, они тоже недовольны своей внешностью, как бы парадоксально это не звучало. Поэтому примите свои комплексы, подумайте, что вы сможете изменить, а с чем вам просто придется смириться. Кроме того, не зацикливайтесь на своих недостатках (и неудачах), а сконцентрируйтесь на своих достоинствах. Подумайте, ведь у вас наверняка есть то, что выгодно выделит вас на фоне остальных или то, что поможет вам получить желаемое. Делайте ставку на успех и это обязательно сработает.

Не опускайте планку и не идите наперекор своих желаний

Даже если вдруг кто-то когда-то вам сказал, что из-за своего веса вы не встретите достойного кандидата, поэтому стоит брать тех, кто есть, не верьте. Не опускайте планку лишь потому, что будете выглядеть как-то не так в глазах окружающих. Ведь в конце концов это ваша жизнь и лишь вам решать, с кем строить отношения. Доверяйте собственной интуиции и не обращайте внимания на завистников.

Не скрывайте свой вес, а используйте его в качестве козыря

Не стоит врать о своем весе, а лучше сразу выбирать тех мужчин, которые предпочитают дам с аппетитными формами (поверьте, что таких не мало). Это поможет вам избежать неловких ситуаций и убережет от встречи с теми, кому по душе модельные стандарты или миниатюрные девушки. Сами представители сильного пола, судя по многочисленным опросам, ничего не имеют против лишнего веса, если, конечно, все выглядит гармонично и достойно.

Не отправляйтесь на свидание «замухрышкой»

Прежде чем отправиться на встречу с мужчиной мечты, потратьте немного времени и приведите себя в порядок. Но помните, что тщательная подготовка к свиданию не подразумевает впадение из крайности в крайность: или платье-мешок непонятного оттенка, или откровенные наряды со «звериными» принтами. Выбирайте то, что соответствует случаю и в чем вы чувствуете себя максимально комфортно. Одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, кроме того, не лишним будет напомнить правило «если вы открываете ноги, то верх должен быть максимально закрытым и наоборот», чтобы вы не допустили модные промахи и не смутили поклонника.

Если ваше свидание продолжилось в интимной обстановке, значит он уже без ума от вас Помните главную героиню фильма «Дневник Бриджит Джонс», которая, проснувшись на утро в одной постели с привлекательным мужчиной, попыталась скрыть несовершенства своей фигуры под одеялом, лишь бы не разочаровать своего любовника. Ее кавалер оказался весьма мудрым, заявив, что ночью у него уже была возможность «познакомиться» со всеми ее складочками и прочими «недостатками», которые он высоко оценил, поэтому глупо сейчас кутаться и стесняться. И это действительно так. Сексологи напоминают, что если вы оказались с мужчиной в одной постели, то он уже оценил вашу привлекательность и вы его, что называется, зацепили. Поэтому перестаньте смущаться и просто наслаждайтесь моментом.

Держите кавалера в тонусе

Психологи рекомендуют держать избранника в тонусе, чтобы он боялся вас потерять и в результате ценил еще больше. Не будьте слишком доступны, не берите постоянно инициативу в свои руки — оставьте мужчинам место для маневра, чередуйте страсть подчеркнуто холодной вежливостью, время от времени поощряя кавалера благосклонностью. Как бы не возмущались скептики, однако данный прием работает безотказно.

Не требуйте от мужчин звезд с неба и луну в придачу

Просто будьте собой и этого вполне достаточно. По мнению мужчин, дама, которая не требует от них невозможного (и даже больше) наоборот хочется дать как можно больше. Поэтому не выпрашивайте подарки и внимание — уделяйте больше времени себе, выбирайте одежду, которая скроет недостатки и подчеркнет ваши достоинства, экспериментируйте со стилем и занимайтесь тем, чем вам нравится. Достойный кандидат обязательно вас заметит и постарается органично вписаться в вашу насыщенную жизнь (вместе с подарками, знаками внимания, искренними чувствами и мечтами о вашем с ним совместном будущем).

Не терпите оскорбления в свой адрес

Если кто-то позволит себе нелицеприятное высказывание в ваш адрес или откровенное хамство, не терпите и не делайте вид, что все в порядке. Не бойтесь ответить обидчику, тем более, если это претендент на вашу руку и сердце. Человек, который по-настоящему вас ценит и готов сделать все, чтобы вы были счастливы рядом с ним, никогда не позволит себе осуждения, насмешки или оскорбления. Он не станет самоутверждаться за ваш счет, а напротив, поможет вам еще больше раскрыться и поверить в собственные силы.