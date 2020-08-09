В каком возрасте лучше выходить замуж 

Недавнее известие о замужестве 18-летней дочери Бориса Немцова Дианы публика восприняла неоднозначно. Одни порадовались за то, что наследница известной фамилии уже обрела семейное счастье. Другие посетовали по поводу слишком раннего замужества. Как ни крути, а сегодня многие 18-летние барышни, в отличие от своих мам и бабушек, не торопятся с походами в ЗАГС.

Немало представительниц слабого пола предпочитают обзаводиться семьёй годам к 30–33, а то и позже.

В каком же возрасте всё-таки лучше выходить замуж?

От 18 до 25 лет

Плюсы

1. Свежесть и яркость чувств. Ранние браки — это зачастую «плоды» первой любви, а она, как известно, самая яркая. Именно в этом возрасте девушки чаще всего выходят замуж по большой и светлой любви.

2. В юном возрасте психика более гибкая. Характеры молодых супругов ещё не сформировались окончательно. Они не успели обзавестись устойчивыми привычками и устоявшимся образом жизни, который было бы сложно менять. А потому им легче подстраиваться друг под друга.

3. Нет опыта одинокой жизни, которая накладывает отпечаток на характер, формирует «холостяцкие» привычки и может стать помехой в браке.

4. Многие девушки в этом возрасте более склонны подчинить свою жизнь служению семейным ценностям, нежели построению карьеры. Зато потом, когда ребёнок немного подрастёт, они могут сосредоточиться на социальной реализации, которую уже не надо будет прерывать декретным отпуском.

5. Ну и, наконец, в этом возрасте больше шансов родить здорового ребёнка.

Минусы

1. Инфантильный подход к браку. Часто молодые девушки с помощью замужества просто пытаются решить какие-то личные проблемы — доказать окружающим свою востребованность, обрести самостоятельность, избавиться от родительского контроля, насолить своему бывшем кавалеру и т.д. Понятное дело, что при таком подходе брак вряд ли продержится долго.

2. Психологическая незрелость. Девушки в этом возрасте ведутся на внешние проявления, совершенно не задумываясь над тем, что за ними стоит. А потому часто влюбляются в разухабистых балагуров или «плохих парней», которые кажутся им воплощением мужественности и силы. Однако подобные экземпляры, как мы уже писали, мало пригодны для семейной жизни.

3. Часто за большое чувство принимается обычная влюблённость. Избранник кажется средоточием всех достоинств на свете. А когда розовые очки спадают, выясняется, что у него существуют недостатки, мириться с которыми молодая жена не готова.

4. Отсутствие житейского опыта. Девушки в этом возрасте плохо представляют, что нужно мужчине. Не готовы подстраиваться, идти на компромисс. Часто просто не умеют понимать и чувствовать мужчину.

5. Недостаток бытовых навыков. Молодые женщины, только вчера выпорхнувшие из родительского гнёздышка, часто оказываются не готовы к бытовой рутине и свалившиеся на них обязанности воспринимают как катастрофу.

6. Интимная жизнь супругов может страдать из-за неопытности обеих сторон. Тем более что в этом возрасте женская сексуальность ещё не особенно сформирована.

7. Если женщина рано вышла замуж и родила ребёнка, ей потом может быть сложно социально реализоваться. Поскольку у неё практически (а порой и полностью) отсутствует опыт работы.

От 25 до 35

Плюсы

1. Женщина уже в состоянии отличить увлечение от серьёзного чувства.

2. Появляется житейский опыт, под воздействием которого у женщин меняются приоритеты. Теперь их привлекают мужчины, менее зацикленные на себе, но способные понять и поддержать.

3. Как правило, к тридцати годам у женщины имеется стабильная работа и опыт, которые также делают представительницу слабого пола менее зависимой от избранника.

4. Рожают женщины в этом возрасте уже вполне сознательно. Кроме того, благодаря имеющемуся опыту им легче найти работу после декрета (некоторые и вовсе возвращаются на прежние должности).

5. Специалисты утверждают, что именно к тридцати годам у женщин наступает пик сексуальной активности. К этому возрасту большинство дам уже знают толк в постельных отношениях, и достичь в этом плане гармонии со своим избранником им легче.

Минусы

1. Оба взрослых супруга считают себя слишком самостоятельными и независимыми, чтобы притираться, искать компромиссы по мелочам. А именно с этих мелочей и начинаются крупные скандалы.

2. За время своей холостяцкой жизни женщина обзаводится рядом стойких привычек, её дом становится её крепостью. И появление в этой крепости постороннего на первых порах способно вызвать панику.

3. В силу долгой вольной жизни многие женщины не имеют навыка считаться с желаниями и привычками другого человека.

4. К этому времени и мужчина, и женщина успевают обзавестись определённым прошлым. И привыкнуть к нему порой оказывается нелегко. Тем более что оно частенько будет напоминать о себе. Например, в виде детей мужа от предыдущего брака.

5. Часто женщины в этом возрасте выходят замуж, не испытывая особых чувств к избраннику, под давлением стереотипов — не хочется считаться старой девой, пора обзаводиться ребёнком, а его растить всё-таки лучше в полной семье. Но при таком подходе браки распадаются довольно быстро.

6. Стать мамой в этом возрасте уже немного сложнее. Да и решиться на это непросто. Женщина может уже не захотеть менять привычный образ жизни.

От 45 до 55 и старше

Плюсы

1. Взрослые супруги с самого начала очень хорошо представляют, чего именно они ждут от нового избранника и чем именно ради этого готовы пожертвовать.

2. Женщины в этом возрасте, как правило, независимы материально. А потому ищут в будущем муже не столько финансовую опору, сколько просто близкую душу.

3. Люди, вступающие в брак после 45, уже реально отдают себе отчёт, какие недостатки существуют у будущего спутника жизни, и готовы принимать его таким, какой он есть. Без надежды на то, что в будущем его удастся исправить.

4. В силу жизненного опыта и зрелости супруги достаточно бережно относятся к индивидуальности каждого из них и ни в коем случае не пытаются подавлять друг друга.

5. Конфликты в таких семьях чаще решаются конструктивно. Потому что «взрослым» супругам уже важнее найти выход из ситуации, чем просто одержать верх в споре.

6. После 40 лет природа перед климаксом делает женщинам щедрый подарок. Начинают активно вырабатываться половые гормоны, которые и обеспечивают заветный «ягодный» расцвет 45-летних женщин. Сексуальная жизнь имеет все шансы быть яркой и насыщенной.

Минусы

1. С возрастом у женщины накапливается внушительный список требований к потенциальному избраннику, из-за которых ей, собственно, и сложно встретить подходящего спутника жизни.

2. Привычки, приобретённые за годы холостяцкой жизни, в этот период уже практически неискоренимы. Они становятся второй натурой. И женщине уже особенно трудно мириться с привычками избранника, поступаться чем-либо ради комфорта другого человека.

3. Одинокие женщины в этом возрасте часто оказываются неспособны на эту психологическую близость. А именно её и ждёт от женщины мужчина в этом возрасте.

4. За время одинокой жизни женщины её психологическое поле и личностное пространство разрастается до непомерных размеров. И любое вторжение в личную неприкосновенную зону вызывает дикое раздражение.

5. За годы самостоятельной жизни женщина нередко вырабатывает авторитарный характер, и ей нелегко признать лидерство мужчины. А между тем, по мнению специалистов, как раз умение передоверять избраннику ответственность и является одним из залогов гармоничных отношений.

6. У двух взрослых, сформировавшихся людей уже выработалось определённое мировоззрение и взгляды на жизнь, которые могут не совпадать. И далеко не все готовы менять эти взгляды в угоду другому. За время свободного шествия по жизни женщина элементарно разучилась идти на компромисс.

7. «Взрослым» супругам порой оказывается очень нелегко быть друг с другом искренними и открытыми. А без этого по-настоящему близкие отношения невозможны.

8. После 50 идёт возрастное затихание гормонов, из-за которого некоторые женщины утрачивают интерес к сексуальной стороне жизни. Если мужчина с ней в этом совпадет — прекрасно. А если нет — проблемы неизбежны.

…В любом случае, когда бы вы ни решили связать себя семейными узами, главное, чтобы вы оказались готовой слышать и чувствовать своего избранника. И тогда семейное счастье, скорее всего, улыбнётся вам независимо от вашего возраста.