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Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств 

Lenta.ru и ещё 6 7 часов назад
Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств
Фото: Lenta.ru
Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, какие опасности могут нести для россиян сайты знакомств. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Эксперт предупредил, что общаясь в онлайн-сервисах, нельзя терять бдительность и внимательность, поскольку в них всегда будет «определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей».
Помимо этого, следует помнить о риске стать жертвой мошенников. С такой проблемой люди могут сталкиваться, открывая ссылки с вредоносным программным обеспечением от собеседника. Также существует опасность попасть на удочку шантажиста, отправив ему свои откровенные фотографии.
Куканов посоветовал пользователям сохранять трезвую голову и критически относиться к общению с другими пользователями, а также никому не переводить деньги, как бы настойчиво и искусно об этом не просили собеседники.
Ранее любителям онлайн-знакомств дали несколько советов о том, как правильно флиртовать в сети. Им рекомендовали использовать свое остроумие, так как удачная шутка всегда обратит на себя внимание. Хорошим способом также назвали вдумчивые и глубокие вопросы: они помогут лучше узнать человека. Кроме того, желающим найти партнера порекомендовали открыто выражать свои чувства и быть позитивными.
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