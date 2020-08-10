Почему появляются фантазии о другом мужчине

Знаменитость? Друг? Сосед? А кого представляете вы?

Немалый процент женщин испытывает стыд, если во время близости с любимым мужчиной перед глазами стоит совсем другой человек. По мнению психологов, чаще всего эту ситуацию нельзя назвать проблемой, по крайне мере до того момента, пока это не станет отражаться на ваших отношениях с партнером.

Вы не одиноки в ваших фантазиях

Согласно опросам, как женщины, так и мужчины представляют на месте своей второй половинки, с которой они находятся в отношениях как минимум несколько лет, другого человека, причем этот человек не обязательно должен существовать в реальности. Хотя женщины фантазирую чаще. Что интересно, около 20% честно признались, что на месте нынешнего любовника они представляют бывшего или бывшую.

Почему наше сознание требует «новых лиц»?

Главный половой орган человека — мозг. Именно здесь происходят все процессы, отвечающие за возбуждение, а также рождаются всевозможные фантазии, когда обычные способы стимуляции работают уже не так хорошо. Как правило, подобные фантазии не имеют предпосылок к осуществлению: наше сознание создает комфортные условия, которые не несут опасности. Сексологи в один голос подтверждают, что реальной опасности в сексуальных фантазиях нет, но лишь до момента, когда они становятся навязчивыми.

В какой момент стоит начать волноваться?

Как мы уже говорили, фантазии о другом партнере пару раз в год никак не могут повлиять ни на вас, ни на вашего партнера. Если же вы ловите себя на мысли, что ваш реальный мужчина стал третьим во время секса между вами и воображаемым партнером, есть повод обратиться к специалисту, так как полобный симптом говорит о том, что ваши отношения с мужчиной переживают не лучшее время, важно вовремя выяснить причину, иначе не за горами разрыв. Будьте внимательны к тому, что между вами происходит.

Есть ли способ полностью побороть навязчивые фантазии?

Перед тем как отправиться в кабинет специалиста, попробуйте проанализировать свои фантазии: что именно вас так привлекает в воображаемом партнере и каких качеств недостает вашему реальному любовнику? Возможно, вам хочется больше настойчивости, грубости или наоборот чуткости? Почему бы не попросить об этом вместо того, чтобы дальше страдать от чувства вины перед любимым человеком?