Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева 

Артистка давно завоевала славу секс-эксперта, передает Федеральное агентство новостей. Она дважды была в браке и никогда не стеснялась рассказывать о своих многочисленных романах. Шоу на Первом канале «Давай поженимся!», которое ведет Лариса Гузеева на протяжении 12 лет, стало любимой площадкой для пикантных заявлений актрисы. Очередной выпуск передачи она начала с темы секса.

Телеведущая отметила, что хороший секс не просто укрепляет брак, а является «основой всех основ». Она рассказала, что женщины не любят ушами. Им не нравятся, когда во время полового акта мужчина что-то говорит.

"Потому что только сосредоточишься, а он на ухо: «Тебе хорошо? Тебе хорошо?» Хорошо! Отстань! Мужчины, вы мешаете своими разговорами!" — заявила артистка.

Также Гузеева порекомендовала представителям мужского пола не использовать нецензурную лексику во время акта близости.

"Некоторые мужики в постели матерятся! А ты лежишь и думаешь: «Чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале каком-нибудь», — воскликнула телеведущая.

Перед тем, как заняться с девушкой сексом, нужно узнать у нее, какие она имеет предпочтения в постели, заключила Лариса Гузеева. Кроме того, перед половым актом лучше поговорить о любви и чувствах.