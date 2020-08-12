Когда стоит давать отношениям второй шанс

Люди встречаются, влюбляются, женятся… А иногда расстаются еще до заключения официальных отношений. После расставания в голове партнера может возникнуть вопрос: «Правильно ли я поступил, когда расстался со второй половинкой?». Нередко такие мысли приводят к попытке возобновить отношения после разрыва. Могут ли отношения обрести второе дыхание — рассказывает психолог-консультант Андрей Кедрин.

По словам эксперта в сфере межличностных отношений, если возникает мысль о возобновлении отношений, необходимо вернуться «к истокам». В большинстве случаев люди расстаются по каким-либо причинам — от разногласий из-за денег, отношения к родственникам или просто разных взглядов на жизнь.

«То есть, в основе расставания — конфликт убеждений и систем ценностей двух людей. Всего, что редко меняется за месяц или даже за год. Конечно, при разлуке может показаться, что можно найти общий язык, забыть ошибки и любовь все преодолеет. Но, чаще всего, так говорит не наш разум, не опыт, а банальный страх одиночества. Потому что практика показывает: как только люди оказываются вместе — старые проблемы возвращаются»,

— констатирует специалист.

Безусловно, есть ситуации, когда после расставания отношения выходят на новый уровень. Это возможно только в том случае, когда разлука стала поводом серьезно пересмотреть свою жизнь, поступки и взаимоотношения.

«Причем речь не о том, чтобы вспомнить, поплакать и пытаться «начать все сначала». В редких случаях возрождения отношений в них приходят в буквальном смысле другие люди. Те, кто целенаправленно работал над собой, избавляясь от старых штампов в мышлении, развивал новые качества личности, иное отношение к себе и окружающим»,

— говорит психолог.

Но, здесь кроется ловушка, в которую может попасть «повзрослевший» человек. Все дело в том, что по мере развития, у человека меняется взгляд на личность партнера. Поэтому через год или два психологического созревания влюбленность уже может не вызывать первоначальных чувств.

«Прежний партнер может показаться «серым», скучным и неинтересным. А значит, о возобновлении отношений речи не идет. Поэтому лучше не надеяться на то, что было, вернется. Вспомните все хорошее, что было в ваших отношениях. С благодарностью оставьте их в прошлом и подумайте о том, что можно добавить в ваше будущее для того, чтобы оно стало лучше»,

— констатирует Кедрин.

Универсального подхода для всех отношений не существует, потому что все ситуации индивидуальны. Если партнеры все-таки решили возобновить отношения после разлуки, то в любом случае придется провести «работу над ошибками». В первую очередь необходимо научиться слушать. Искреннее внимание к проблемам партнера позволит укрепить союз.

Не менее важно научиться признавать свои ошибки и просить за них прощение. Просить прощение и признавать свою неправоту — действительно непросто. Но этот опыт позволит доказать своему партнеру, что вы готовы меняться ради любви.

Если вы дали отношениям второй шанс, то акцент лучше делать на хороших воспоминаниях. В жизни двух партнеров должно быть больше радостей, а не печалей и обид.