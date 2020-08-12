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Как грамотно расстаться с мужчиной 

Слово и Дело 6 часов назад
Как грамотно расстаться с мужчиной
Фото: Слово и Дело
Отношения в паре — сложный и многоуровневый аспект жизни человека, который эволюционировал с каменного века. В то время это был союз полов, необходимый для продолжения рода и выживания. С годами эта сфера жизни обрела другие черты и цели. Сейчас отношения — это не только способ выживания, но также утоление потребности в любви и понимании.
Но свой человек находится далеко не сразу и на пути к настоящей любви «до гроба» люди нередко вступают в союзы, которым не суждено просуществовать долго. Наступает момент, когда один или оба партнера понимают — пора расставаться. Проще, когда и мужчина, и женщина в паре решают закончить отношения, переставшие доставлять удовольствие и отвечать потребностям. Гораздо сложнее, когда на расставании настаивает лишь один из партнеров.
Как считает адвокат Андрей Алешкин, самое главное в отношениях и после них — оставаться людьми. В его практике не раз были случаи, когда расставание или развод доходили до возбуждения уголовного дела.

«Совета два. Первый — чтобы избежать деления имущества, необходимо составить брачный договор, который снижает нервное напряжение при обсуждении вопросов при разделе имущества и может стать дополнительным аргументом отношения не прекращать. Второй — уважительное отношение друг к другу, не надо мстить. Если есть совместные дети — уже ради них точно не надо обвинять бывшего супруга в выдуманных сексуальных преступлениях. Для ребенка это отпечаток на всю жизнь!»

— поделился мнением адвокат.
По словам специалиста в области отношений мужчин и женщин Ксении Серветник, сильный пол тяжелее переживает разрыв. Если женщины могут поплакать, излить боль подруге, то мужчины обычно прячут эмоции глубоко внутри — и в этом их беда. Они пытаются самостоятельно справиться с болью, часто «запивают» ее, отрицают эмоции, которые, накапливаясь, могут влиять уже на физическое здоровье.

«Гордость не позволяет обратиться к психологу, ведь это нужно признать свою слабость, бессилие перед проблемой, услышать правду, которую бывает ой как больно слышать. Но даже если мужчина имеет огромную силу воли и внутренний стержень, и ему удается, как он думает, справится с болью, эмоции остаются глубоко внутри и периодически напоминает о себе запоями, скандалами, страхом перед новыми отношениями, холодностью и бесчувственностью»,

— поделилась мнением Серветник.
Специалист советует не брезговать при расставании психологической терапией, при этом можно попробовать некоторые способы самостоятельно. К примеру, можно написать письмо бывшему или бывшей, в котором нужно поблагодарить партнера и попросить прощения, если совесть не дает покоя. Можно поговорить с «фантомом», представив перед собой экс-возлюбленного и высказав ему все, что накипело.
Старайтесь общаться с новыми людьми, посещать мероприятия, заниматься творчеством или бизнес-проектами, всячески отвлекайте себя от дурных мыслей и верьте в лучшее. При этом важно не искать виноватых в расставании, здраво оценивать свою ответственность и ответственность партнера, а также постараться вынести уроки из прошлых отношений, чтобы не повторить ошибки в будущем.
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