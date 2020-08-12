Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секс с пожилыми дамами на карантине принес парню $100 000 

Lenta.ru 4 часа назад
Секс с пожилыми дамами принес парню $100 000
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Twitter Джейми Примак (Jaime Primak) рассказала историю, случившуюся с сыном ее подруги на карантине, введенном из-за распространения коронавируса. По ее словам, парень заработал 100 тысяч долларов за секс с пожилыми дамами.

«20-летний сын моей подруги жил с родителями с марта из-за коронавируса. Ему пришла пора отправляться на учебу. Во время уборки в его комнате мать обнаружила 100 тысяч долларов наличными»,

— рассказала Примак.
По ее словам, мать и отец молодого человека всерьез предполагали, что он мог их заработать на продаже наркотиков или украсть. Поэтому отец потребовал от сына честного ответа.

«Парень признался, что в апреле разговорился в магазине с пожилой богатой женщиной и рассказал ей, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Она уточнила, хочет ли он заработать немного денег на лето. Покупательница рассказала, что она и ее подруги ищут молодого человека с отрицательным тестом, чтобы оказать некоторую помощь»,

— пересказала Примак.
Как выяснилось, дамы хотели, чтобы он занимался с ними сексом за деньги, причем за один акт они платили по пять тысяч долларов. С апреля по август эта деятельность принесла парню 100 тысяч. Родители теперь требуют от него вернуть все деньги.
История Примак разошлась по Twitter: она набрала больше семи тысяч ретвитов и больше 40 тысяч лайков. Она рассмешила многих пользователей, вместе с нем, некоторые предположили, что если бы вместо парня героиней была девушка, обслуживавшая старших мужчин, то реакция была бы совсем другой.
Видео дня. Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» «Спартак» отказался сниматься с чемпионата России «Спартак» отказался сниматься с чемпионата России Российскую вакцину от коронавируса оценили за рубежом Российскую вакцину от коронавируса оценили за рубежом
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Знаменитые мужчины, на которых страшно смотреть
Знаменитые мужчины, на которых страшно смотреть
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
03:07
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
Звёзды Красота
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
01:17
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
Дети
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
20:03
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
Еда Здоровье
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
03:24
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
Звёзды
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
02:31
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение