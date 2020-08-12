Женщины раскрыли жуткие странности русских мужчин 

Как известно, женщинам с мужчинами в быту нечасто удается с легкостью ужиться. Во многих случаях партнеры разных полов не могут понять логику друг друга.

Конечно, у русских мужчин есть еще и свои особенности. Так, россиянки раскрыли неприятные, смешные и совершенно невероятные странности своих мужчин. Об этом они рассказали в одном из популярных сообществ. "Рамблер" разбирался в комментариях россиянок.

Так, об особой привязанности русских мужчин к матерям известно давно:

"Понравился мне как-то парень, высокий, симпатичный, программист (умный), мастер на все руки. Все было прекрасно. Сходили на парочку свиданий. И тут я решила изучить его страницу, вк— 1 альбом с 600 фото под названием "Юбилей любимой мамы". Бежала, роняя тапки. ".

Женщины признались, что странности у их бывших и нынешних партнеров самые разные, иногда пугающие, а иногда вызывающие истерический смех.

"Если слушали в машине музыку или смотрели телевизор, громкость всегда должна была быть нечетным числом, не дай Бог поставишь 28 вместо 29…"

"У знакомой муж, не может уснуть, если не будет сосать кончик одеяла …лежит сосет и засыпает. Теперь привыкла…Ему около 45 и он большой начальник, стресс наверное"

"Он всегда делает маникюр в ванной, и свои ноготочки состриженные кладёт на угол ванны. И никогда их не убирает. Носочки дневные чёрные он аккуратно снимает и оставляет возле кровати и на ночь надевает белые)"

"Мой все нюхает. Ест пищу — нюхает, выходит из квартиры — нюхает воздух в подъезде… Прямо как обряд какой-то"

"Бывший картавил специально. Говорил, что картавость возбуждает"

"Мой бывший не мог делать "большие" дела в туалете один))) ему всегда была нужна компания…как только ляжешь в ванну кайфануть— Сразу мчался (туалет совмещен был)".

У многих мужчин проблемы с личной гигиеной. Причем некоторые, оказывается, маниакально увлечены чистотой:

"Мой мужик моется миллион раз в день! Поел, помылся, походил, помылся. После работы открывает дверь и сразу в душ)) домылся до такого, что началась аллергия на гели и шампуни)) сейчас разрешаю ему только 3 раза в день душ принимать…"