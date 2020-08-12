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Как понять, что он не доволен вами в постели 

WomanHit.ru 34 минуты назад
Как понять, что он не доволен вами в постели
Фото: WomanHit.ru
Мужчина не всегда готов рассказать о своих предпочтениях
Большинство мужчин предпочитают скрывать эмоции — не мужское это дело, открыто восхищаться! Но и с критикой происходит примерно та же ситуация. Порой женщине приходится вытягивать признание из партнера, однако на его недовольство вами, особенно когда речь идет о сексе, можно понять по невербальным признакам, о которых мы и решили сегодня поговорить.

Он не хочет к вам прикасаться

Наверное, самый основной признак привязанности мужчины — он постоянно ищет физического контакта: мимолетные прикосновения к оголенной части вашего тела, попытки встать рядом, поцеловать, приобнять. В постели происходит то же самое — если мужчина от вас без ума, он будет всеми силами сохранить физический контакт, вместо того, чтобы отворачиваться. Если же мужчина ищет повод ускользнуть в ванную комнату или практически никогда не остается с вами на ночь, стоит задуматься, стоит ли продолжать отношения с человеком, который не ловит кайф в вашем присутствии.

Мимика всегда выдаст

Если ваш партнер не гениальный актер, скрыть недовольство во время самго процесса у него не получится. Известный факт — мужчине трудно сконцентрироваться на других событиях во время половго акта, это обусловленно физиологическими особенностями, а потому можно быть уверенной в том, что во время секса вы видите его истинные эмоции и отношение к вам.

Не отрывая глаз

Мужчина, который восхищен вами в интимном плане, никогда не будет отводить взгляд или выбирать позы, когда вы не будете его видеть. Вполне возможно, он представляет на вашем месте кого-то другого, а для этого важно не сталкиваться с вами взглядом. Вероятно, вы устраиваете его в качестве партнерши для редких встреч, но об эмоциональной близости здесь не может идти и речи.

Побег из постели

Как мы уже говорили, мужчина, который вами восхищен, не будет искать повода сбежать или закончить общение на самом сексе. Отличный секс и эмоциональная близость не позволят ему отвернуться к стенке и проспать до утра, чтобы молча уйти под вашим недоуменным взглядом. Привязанный к вам и довольный мужчина не откажется с вами поговорить и ему действительно будет интересно вас слушать.
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