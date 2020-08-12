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Что такое спанкинг, или Когда порка в радость 

BigPicture.ru 28 минут назад
Что такое спанкинг, или Когда порка в радость
Фото: BigPicture.ru
С утверждением, что разнообразие делает сексуальную жизнь ярче, спорить очень сложно. Именно поэтому многие экспериментируют в постели, используя ролевые игры, секс-игрушки и даже экзотические практики.
Спанкинг, а проще говоря — порка, у некоторых вызывает особые эмоции, так как ассоциируется почему-то только с БДСМ. На самом деле практикуют спанкинг далеко не только приверженцы садо-мазо, но и просто сексуально-позитивные люди, не чуждые экспериментов. Как пришла порка в мир чувственных наслаждений и почему стала так востребована?
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Сразу нужно отметить, что спанкинг появился вовсе не как сексуальная игра, а, как вы сразу подумали, пришел из мира телесных наказаний. Пороли людей всегда и везде. Французский писатель Оливье Морель шутил, что порка — явление абсолютно универсальное и интернациональное.
«От Шумера до Египта и Китая, от древней Индии до доколумбовой Америки, от Афин до Рима детей подвергали порке».
Хочется дополнить европейского классика — не только детей. Пороли взрослых за административные правонарушения, пьянство, прелюбодеяние, нарушение дисциплины и чинопочитания, дресс-кода и правил приличия. Пороли символически, «так чтобы сидеть было больно» и, увы, даже насмерть.

Порка как историческое и культурное явление

Итак, спанкинг, как способ поддержания дисциплины существовал всегда. Особый всплеск популярности этого физического воздействия стал наблюдаться с приходом христианства. С воодушевлением и даже нездоровой страстью пороли своих юных подопечных монахи и монахини в католических и православных школах и училищах. Кто-то делал это «из христианского человеколюбия» и исключительно с целью наставления на путь истинный, а кто-то — подпитывая свои болезненные наклонности.
Кстати, чтобы вы знали, порка учеников как способ достучаться до самых тонких струн их душ, до сих пор разрешена в 22 штатах США. Учеников там не наказывают уже много лет, но если учителю придет в голову выпороть сорванца, то в суде у него будет отличный шанс выйти сухим из воды.
Повсеместно распространенная порка не могла не оставить следа в мировой культуре. Упоминание этого телесного наказания есть в произведениях Марка Твена, Льва Толстого, Чарльза Диккенса и многих других. Множество сцен спанкинга присутствует в кинофильмах разных лет и даже в анимационных лентах.
Но также с давних времен известен спанкинг и как фетиш. Сцены с эротическим шлепаньем археологи обнаружили на стенах этрусской гробницы, датированной 5 веком до нашей эры. Есть игривый спанкинг и на фресках Помпеи, на которых вообще изображено много чего интересного, с точки зрения сексуальных практик.
Раньше порка эротическая уживалась рядом с поркой карательной и это никого не смущало. Постепенно телесные наказания ушли в прошлое и в мире взрослых спанкинг почти полностью перешел в разряд сексуальных игр. Но почему люди получают от порки удовольствие? Давайте разберемся.

Почему некоторым нравится спанкинг

Один из крупнейших в мире секс-шопов Lovehoney провел среди своих клиентов опрос, который выяснил, что почти 75% женщин готовы к спанкингу в сексуальных отношениях. Среди мужчин любителей порки меньше, но 66% также впечатляют, не правда ли? Популярность спанкинга связывают с его позитивным влиянием на организм — он способствует выбросу адреналина и пробуждению позитивных эмоций.
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В процессе порки увеличивается приток крови к малому тазу, что способствует повышению чувствительности рецепторов кожи и усилению сексуального возбуждения. Выделяются при спанкинге также нейромедиатор эндорфин и другие вещества, делающие нашу жизнь приятнее.
Спанкинг снимает чувство стресса и помогает расслабиться, что, согласитесь, сегодня ценится на вес золота. Интересно, но при порке участники действа получают разные эмоции — одним нравится, когда их шлепают и даже секут, а другие, наоборот, получают удовольствие, нанося удары. Психологи считают, что эти предпочтения закладываются у каждого из нас в детские годы и мы не всегда можем объяснить, с какими переживаниями это связано.
Некоторые исследователи предостерегают от порки детей, так как такое наказание может быть связано с сексуальными переживаниями. Журналистка Джиллиан Кинэн критиковала телесные наказания, заверяя, что они способны сделать из ребенка фетишиста. Да, во многих странах, а точнее — в 46, порка как наказание для детей и взрослых запрещена на законодательном уровне. А вот внутри многих религиозных общин, особенно консервативных, порка процветает.

Спанкинг как сексуальный фетиш

О спанкинге можно сказать, что это целая культура, имеющая свои особые отличительные черты и даже традиции. Наиболее распространена порка в составе БДСМ-игр, но ее не нужно путать с другими, схожими действиями. Флагелляция, то есть нанесение ударов гибкими орудиями, наподобие кнутов, плеток и розог, принято выделять в особую дисциплину. Спанкинг же отличает использование ладони или орудий с большой площадью соприкосновения.
В БДСМ-практиках наиболее востребована именно флагелляция, а к спанкингу относятся более спокойно. Но есть особая категория любителей, которая практикует исключительно спанкинг. Для них выпускается специальная одежда, в которой открыты определенные части тела. Можно купить в секс-шопах специальные перчатки для спанкинга, «шлепалки"-паддлы и даже скамьи для комфортных сексуальных игр.
Шлепки могут быть как легкими, почти нежными, так и увесистыми и очень болезненными — кому что больше по душе. У спанкинга есть и свои правила, которые стоит соблюдать, чтобы в ходе сексуальных игр не возникало недопониманий и обид. Важно, чтобы участники игры хорошо знали, что им нужно друг от друга, тогда все пройдет просто замечательно.

Правила ответственной порки

Каждому, кто собирается влиться в стройные ряди любителей звонких шлепков, нужно помнить, что любое физическое воздействие на партнера — это очень ответственный шаг. Вы должны знать, как хотите провести время и что ожидаете друг от друга. Нужно обсудить все заранее, ведь тот, кто жаждет легких шлепков, от интенсивной порки вряд ли будет в восторге.
Не забудьте договориться с партнером о стоп-словах. Часто пары входят в кураж и переступают ту черту, за которой заканчивается спанкинг и начинается настоящее избиение. Обычная просьба прекратить может быть не всегда правильно истолкована, а вот заранее оговоренные стоп-слова сложно интерпретировать.
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Во время порки нужно следить за партнером, которого „наказывают“. Выброс гормонов не всегда позволяет адекватно оценивать свое состояние и поэтому за этим должны следить двое. Также не рекомендуется слишком усердствовать — не забывайте, что это не телесное наказание за проступок, а пикантная сексуальная игра.
Порку рекомендуют начинать с „разогрева“, то есть с самых легких ударов. Постепенно усилие увеличивают, но не до бесконечности. „Спецы“ утверждают, что легкая разминка вначале гарантирует самые приятные ощущения в дальнейшем, а вот резкий старт может стать причиной шока и испортит игру.
Следите за тем, чтобы шлепки наносились именно по ягодицам. Промахнувшись, можно ударить по почкам, копчику и позвоночнику, а это уже совсем не шутки. Первый же дискомфорт или признаки недомогания должны стать сигналом к тому, что что-то пошло не так и спанкинг нужно прекратить.
Если спустя время неприятные ощущения или боль не проходят, придется идти к специалисту и сознаваться, чтобы тот мог правильно поставить диагноз. Вряд ли этого кто-то хочет, поэтому напоминаем еще раз — не переусердствуйте! Подходите к спанкингу ответственно и он принесет вам только положительные эмоции.
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