Как сказать партнеру, что секс с ним не нравится 

О сексе говорить не принято. Многие отказываются от слов и сразу переходят к действию. Правда, результат далеко не всегда удовлетворяет обоих партнеров. Но обет молчания все равно никак не прерывается. Мы настаиваем на диалоге.

Угадывать чужие мысли — способность, доступная немногим. Так что, если тебя не устраивает секс с партнером, вряд ли он об этом сам догадается, даже если тебе кажется, что ты ясно даешь ему это понять невербальными способами. Лучше поговорить обо всем начистоту и решить проблему. Но как обсудить секс с человеком и не обидеть его? Эта тема считается очень деликатной, и как мужчину, так и женщину могут оскорбить любые комментарии в их адрес. Мы решили обратиться за помощью к профессионалам. Практический психолог Оганнес Гаспарян и психолог-сексолог Элина Королева дают ответы на все интересующие нас вопросы. Их советы помогут тебе разложить все по полочкам.

Оганнес Гаспарян практический психолог

Разберись, тебе не нравится секс вообще или секс именно с этим партнером

Не нравится что-то конкретное или вообще все? Ведь если тебя не устраивает что-то определенное, это можно исправить. А вот если секс не приносил удовольствия никогда и ты из-за этого переживаешь, то в первую очередь стоит обратиться к сексологу. Так ты сможешь сначала разобраться с собой, а потом уже обсуждать эти вопросы с партнером.

Пойми, какие практики тебе не подходят

Когда девушка говорит, что ее не устраивает близость, очень часто оказывается, что на самом деле ей не нравится всего несколько вещей. И в этом случае решение не такое сложное: практику можно либо убрать вовсе, либо поправить, чтобы она нравилась вам обоим, либо заменить на что-то, что вам давно хотелось попробовать.

Элина Королева психолог-сексолог

Проанализируй, что именно тебя не устраивает, чтобы подготовиться к диалогу с партнером

Испытывать стыд при обсуждении секса вполне нормально. Поэтому заранее выпиши, что тебе нравится, а что нет, а заодно подумай, на что ты готова это поменять. Так разговор пройдет проще, ведь ты будешь к нему готова. Когда мы без подготовки начинаем обсуждать вопросы, которые вызывают смущение (а секс уж точно к ним относится), часто возникает ступор или страх обидеть партнера. В итоге какие-то темы мы можем побояться затронуть.

Начинай разговор с того, что нравится

К примеру: «Мне очень нравится, как ты нежен со мной, но вот прелюдию мне бы хотелось сделать подлиннее». Так партнер не будет воспринимать тебя агрессивно, к тому же это позволит сберечь его самолюбие, не провоцировать конфликт и вообще начать серьезный разговор, в котором вы сможете обсудить важные вещи. Ведь ты же хочешь не ругаться, а обсудить, как сделать ваш секс лучше.

Не переходи на личности

Постарайся говорить не о человеке, а о действии. Будет лучше заменить фразы типа «У тебя не очень хорошо выходит делать кунилингус» на «В оральном сексе мне бы хотелось добавить вот это».

Используй «Я-послания»

Не стоит говорить партнеру, что он что-то делает неправильно. Вместо этого рассказывай о себе и своих чувствах: «Мне неприятно, когда ты резко хватаешь меня за грудь». Это поможет избежать взаимных обвинений. Кроме того, будет полезно говорить о своих ощущениях в момент конкретного действия. Например, «Я ощущаю боль, когда мы занимаемся сексом в позе сзади. Давай откажемся от этого и будем делать по-другому».

Не приводи в пример бывших

Причем не стоит этого делать ни в хорошем ключе, ни в плохом. Да, от безобидных, казалось бы, фраз вроде «Ты, конечно, делаешь намного лучше, чем мой бывший, но все равно…» лучше отказаться!

Предложи варианты

Если ты просто придешь к партнеру с проблемой и будешь ждать реакции, общение может оказаться не очень эффективным. Поэтому приходи сразу с возможными ответами, как и что ты бы хотела изменить в вашей сексуальной жизни. Если хочешь что-то убрать, предложи, на что это можно заменить. Если поправить, то как именно.

Обучи партнера

Он ведь не экстрасенс и не сможет сам догадаться, как и что тебе нравится. Так покажи ему! Можешь даже превратить это в интересную игру, где ты направляешь его словами или показываешь знаками, как тебе приятно, а как нет. И это можно делать совершенно без слов прямо во время секса.