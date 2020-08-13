4 признака, что у мужчины есть семья 

Есть подозрение, что партнер что-то скрывает? Расскажем, на что стоит обратить внимание

Вы познакомились с приятным мужчиной, вроде бы все идет отлично — вы проводите прекрасно время, ночи просто фантастические, но вас не покидает неприятное ощущение, что мужчина что-то скрывает. Иногда подозрения оказываются вовсе не беспочвенны — мужчина может оказаться женатым или состоять в гражданском браке. Так как же определить, что новый знакомый вам врет? Давайте разберемся.

Что это за след?

Как ни банально, мужчину может выдать след от обручального кольца. Конечно, любой адеватный мужчина снимает кольцо перед встречей с женщиной, с которой он планирует короткую (или не очень) интрижку. Мужчины редко носят другие украшения, хотя есть и исключения, но вам стоит обратить внимание на этот момент: в летнее время на безымянном пальце вы с большой вероятностью заметите светлую полоску на пальце — вряд ли мужчина думал о равномерности загара, отдыхая с женой, если же на дворе холодный сезон, на пальце можно заметить мозоль или красную полоску.

То ли женат, то ли нет

В случае с гражданским браком все немного сложнее — часто мужчины не считают себя крепко привязанными к женщине, с которой живут долго, но не официально, поэтому ваш партнер может совершенно серьезно утверждать, что он «свободен как ветер». Но вас, естественно, не должен устраивать такой порядок дел. «Гражданцы» любят демонстрировать «чистый» паспорт при первой возможности, так как они в курсе, насколько важен для женщины этот пункт, поэтому не теряйте бдительности — пустая страничка еще не говорит о том, что мужчину никто не ждет дома.

Он сбегает каждый вечер

Занятый мужчина подчинен распорядку дня. Будьте уверены, у него все рассчитано: когда жена возвращается с работы и сколько времени они проводит в салоне, сколько ему самому понадобится времени, чтобы добраться домой и все в таком духе. Мужчина, который не расстается с телефоном или часами, должен вас насторожить: едва ли человек, который только что прекрасно провел с вами несколько часов и который свободен, будет нервно поглядывать на ваши часы на кухне или в спальне, пытаясь придумать весомую причину для «побега». Конечно, дела есть у всех, но каждая ваша встреча по расписанию — весьма подозрительное мероприятие.

Он против общих фото

В эпоху социальных сетей информацию о том или ином человеке можно найти за каких-то пару кликов в телефоне. Как бы вы не клялись, что эти фото останутся только с вами и будут согревать вас ночами, когда его нет рядом, он никогда не согласится так рисковать. Любой женщине хочется похвастаться своим мужчиной, сдержаться бывает трудно — в аккаунте девушки нет-нет, но появится то рука, то вид со спины своего мужчины. Сильный пол прекрасно об этом знает, а потому во время всех совместных выходов с «секретной» девушкой мужчины всеми силами стараются выйти из кадра. Странно для человека, которому нечего скрывать, не находите?