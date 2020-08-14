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Сексолог Ланг назвал продукты, которые творят чудеса в интимной сфере 

Слово и Дело и ещё 3 10 часов назад
Продукты, которые творят чудеса в интимной сфере
Фото: depositphotos.com
Афродизиаки — это такие вещества, которые помогают людям увеличить их сексуальное желание. Они содержатся в довольно привычных продуктах: в грецком орехе, руколе, кофе и морепродуктах. Сергей Ланг отметил, что рукола повышает либидо у человека. Также этот продукт хорошо влияет на иммунную систему, передает радио Sputnik.

"Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что если рукола — афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект", — отметил сексолог.

Он добавил, что необходимо учитывать особенности своего организма. Основные стимулы в интимной близости идут не из желудка, а из головы, отметил психолог. Ланг сообщил, что семейная пара, имеющая проблемы в сексе, не сможет решить проблемы в этой сфере одними афродизиаками. Сексуальное желание идет от внутренних отношений. Специалист объяснил, что афродизиак — это лишь дополнение, а не решение основной проблемы.
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Любовь , ИА Sputnik
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