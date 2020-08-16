Опровергнуты популярные мифы о сексе 

Тема секса в современном мире, несмотря на демократические взгляды, остается скрытой, из-за чего появляется множество мифов и предрассудков. Чему нельзя верить — в материале «Слово и Дело».

Мифы о сексе сочинялись испокон веков. Некоторые утверждения могут ввести в ужас человека и вовсе оттолкнуть от занятий любовью.

Большинство женщин не способны получить удовольствие от секса

Гинекологи категорически не согласны с этим утверждением. Женщины зачастую прибывают в экстазе во время занятий любовью, единственное, не все достигают пика удовольствия с ранней юности. С возрастом развивается активность половых желез и рецепторного аппарата, что напрямую влияет на сексуальное возбуждение.

Морепродукты, клубника и шоколад повышают либидо

Этот миф возник благодаря стандартному набору продуктов на романтических свиданиях. Как правило, устрицы, клубника и шоколад присутствуют на каждой встрече влюбленных, однако они не имеют никакого отношения к повышению сексуального влечения к партнеру. Медики утверждают, что либидо увеличивается исключительно при наличии объекта желания. Яркий тому пример: если вы съедите клубнику сидя на работе, пытаясь разобраться в квартальном отчете, то не ощутите прилив сексуальных желаний.

Первый раз всегда больно

Гинекологи в один голос твердят, что во время лишения девственности можно обойтись без боли, если девушка подготовлена эмоционально к сексу, возбуждена, а ее партнер проявляет аккуратность.

Лысые мужчины — превосходные любовники

Выпадение волос и сексуальность действительно связывает мужской половой гормон тестостерон. У мужчин с лысиной вырабатывается повышенное количество этих гормонов, однако это не признак их повышенной потенции и сексуальных способностей.

Мужчины более сексуально активны, чем женщины

Многочисленные исследования показали, что женщины, наоборот, более сексуально активны. У представительниц прекрасного пола практически отсутствует рефрактерный период. Пропадать влечение может только в случае сильной усталости.

Мужчины думают о сексе каждые 52 секунды

Ученые регулярно пытаются вычислить, как часто мужчины думают о любовных утехах в день. Однако точного показателя до сих пор не найдено, поскольку показания потенциальных любовников разняться. При этом многочисленные опросы показали, что каждый мужчина 1-2 раза в сутки задумывается на тему секса.