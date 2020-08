Сексуальные фантазии изучили с научной точки зрения

Ученые все глубже проникают в недра нашей психологии и уже взялись за самое интимное — сексуальные фантазии. Может и неплохо, что тайн нашего сознания становится все меньше, но немного не по себе, когда препарируют сокровенное. Доктор Джастин Лемиллер, автор книги «Скажи мне, что ты хочешь» (Tell Me What You Want) изучил распространенные сексуальные фантазии и рассказал о них миру. Вот 7 фактов, представленных доктором, которые вам наверняка будут интересны.

Выводы доктора Лемиллера основаны на исследовании 4175 американцев разного пола, возраста и сексуальной ориентации, проживающих в 50 штатах США, поэтому они претендуют на достоверность.

1. Чаще всего в сексуальных фантазиях фигурирует партнер

Партнер, с которым находится в отношениях человек — наиболее частый объект сексуальных фантазий. У одиноких — это обычно бывший партнер. Это несколько странно, ведь всегда считалось, что фантазии — способ уйти от реальности. Лемиллер утверждает, что посторонние люди тоже появляются в фантазиях, но если верить опросу, то гораздо реже.

2. Изменение внешности и характера

Большинство людей не готовы видеть себя в сексуальных фантазиях такими, какие они есть. Почти всегда мы представляем себя другими, более совершенными, при этом многое зависит от пола. Мужчины видят себя с другими гениталиями (разумеется, побольше), а женщины склонны придумывать себе более совершенную фигуру. Что касается характера, то для прекрасного пола характерно представлять себя доминантными, а для парней — подчиняться.

3. Секс втроем — самая популярная фантазия

Из всех фантазий сексуального характера самая распространенная — секс втроем. Но доктор Лемиллер выяснил, что есть кое-какие нюансы. Опрос дал понять, что люди отводят себе в таком сексе разные роли. Одни видят себя основным объектом, кто-то выступает на равных, а есть и такие, кто представляют одним из главных участников своего партнера. Есть и те, кто предпочитает представлять такой групповой секс с незнакомыми людьми.

4. Секс втроем — самая разочаровывающая фантазия

Как ни странно, но исследование американского психолога выяснило, что «тройничок» не только самая распространенная фантазия, но и самая переоцененная. Большинство фантазирующих на эту тему серьезно разочаровываются, когда сталкиваются с сексом втроем в реальной жизни. Чаще всего проблема заключается в том, что никто толком не знает, что делать и кому из участников уделять больше внимания.

5. Женские и мужские фантазии очень похожи

Психологически мужчины и женщины устроены по-разному, а вот сексуальные фантазии и у них очень похожи. Всегда было принято считать, что женщины более романтичны, но Лемиллер разрушает этот стереотип.

«В целом многие мужчины проигрывают в фантазиях те же сценарии, что и женщины, и наоборот. Это означает, что женские фантазии гораздо более смелы и разнообразны, а мужские более эмоционально насыщены, чем мы привыкли думать».

6. Сексуальные фантазии редко претворяются в жизнь

Для большинства из нас сексуальные фантазии так и остаются частью мира грез. Три четверти участников исследования доктора Джастина Лемиллера признались, что постоянно думают о том, как воплотить свои фантазии в жизнь. Но большинство так и не продвинулись в этом деле дальше размышлений. Только четверть опрошенных приложили какие-то усилия к тому, чтобы их интимные мечты сбылись в реальной жизни.

7. Большинство остались довольны своими воплощенными фантазиями

Если не говорить о сексе втроем, который становится источником разочарований, то большинство тех, кто решился воплотить свои фантазии в жизнь все-таки остались довольны. Доктор Лемиллер пишет:

«Большинство опрошенных заявили, что осуществление сексуальных фантазий в жизни оказалось либо позитивным опытом, либо более благоприятным опытом, чем они ждали, и что этот опыт улучшил их отношения».

Так что можно уверенно рекомендовать всем не фантазировать впустую, а стараться сделать самые сокровенные мечты реальностью. Но будьте осторожны, чтобы не получилось так, как с пользователями Reddit, которые внезапно получили возможность заняться сексом на рабочем месте, но были вынуждены ретироваться или попали в некрасивую ситуацию.