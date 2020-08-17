Звезды, без стеснения жившие на две семьи 

Смотрите ролик и узнайте о знаменитостях, которые жили на две семьи и порой даже не скрывали этого. Не всем удаётся найти в жизни единственную любовь и прожить в браке до последнего дня с одним партнёром. Некоторые люди годами мечутся от между супругами и любовниками, но так и не могут сделать выбор. И знаменитости — не исключение, они тоже порой не имеют сил выбрать между двумя возлюбленными и продолжают жить на две семьи.