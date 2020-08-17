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Перечислены лучшие позы для секса 

Слово и Дело 3 часа назад
Перечислены лучшие позы для секса
Фото: depositphotos.com
Одной из лучших поз является так называемая "скользкая русалка". Это своеобразная разновидность миссионерской позы. Только сверху в данном случае находится именно женщина. Благодаря нехитрым манипуляциям половому члену удается глубже войти и доставить партнерше больше удовольствия, пишут журналисты украинского издания УНИАН.
Эксперты также рекомендуют позу с говорящим название "хот догги". Она подходит для парней с небольшим достоинством. Она также обеспечивает более глубокое проникновение. Положение "медленно, но верно" тоже создано для того, чтобы доставить женщине как можно больше удовольствия. "Нажми и играй" является одной из самых необыкновенных в представленном рейтинге. В заключении специалисты описали позицию под название "ступка и пестик", которая также придет на помощь представителю сильного пола с небольшим пенисом.
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Любовь , УНИАН
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