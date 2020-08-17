Перечислены лучшие позы для секса 

Одной из лучших поз является так называемая "скользкая русалка". Это своеобразная разновидность миссионерской позы. Только сверху в данном случае находится именно женщина. Благодаря нехитрым манипуляциям половому члену удается глубже войти и доставить партнерше больше удовольствия, пишут журналисты украинского издания УНИАН.

Эксперты также рекомендуют позу с говорящим название "хот догги". Она подходит для парней с небольшим достоинством. Она также обеспечивает более глубокое проникновение. Положение "медленно, но верно" тоже создано для того, чтобы доставить женщине как можно больше удовольствия. "Нажми и играй" является одной из самых необыкновенных в представленном рейтинге. В заключении специалисты описали позицию под название "ступка и пестик", которая также придет на помощь представителю сильного пола с небольшим пенисом.