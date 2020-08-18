Выбирать, что подарить мужчине на день рождения, проще всего, если известны его хобби, желания и предпочтения. А если и нет, то все равно можно подобрать презент недорого и со вкусом. Достаточно проявить немного фантазии.

Ошибки при выборе подарков

В первую очередь, надо забыть, что обязательно придется потратить много денег. Особенно после 35 лет, чтобы подарить мужчине на день рождения запоминающийся презент, достаточно недорого и со вкусом исполнить его заветное желание.

Обычно надо только затронуть тему работы, хобби или увлечений. Может, именинник и не расскажет о конкретной вещи, но общее направление поисков обязательно подскажет. Надо только избегать стандартных ошибок:

Нельзя покупать подарок низкого качества. Пусть лучше это будет небольшая, но стильная и долговечная вещь, чем подделка, которая не прослужит долго.

Нельзя забыть об упаковке. На день рождения крайне важно соблюдать атмосферу. Можно подарить человеку даже обычный кирпич. Но если его правильно упаковать и преподнести, это будет незабываемый подарок, который запомнится на долгие годы.

Дарить как для себя. У каждого человека свои предпочтения и вкусы. Неудачный подарок может оскорбить мужчину и испортить праздник.

Если же коснуться темы конкретных вещей, то есть несколько категорий подарков, которых лучше избегать в любом случае:

Халаты, полотенца, носки и нижнее белье. Это банальные вещи, которые давно стали темой для анекдотов.

Деньги. Для многих мужчин это оскорбительно. Особенно если их подарит девушка.

Ненужные аксессуары. Это просто: не нужно дарить галстук человеку, который не носит костюмов, или автонабор тому, кто не обладает транспортным средством.

Намеки на недостатки. Весы для полных мужчин, лекарства и книги для борьбы с никотиновой зависимостью — лучшие варианты испортить праздник.

Цветы, сувениры и мягкие игрушки. В большинстве своем мужчины практичны. Такой презент не вызовет воодушевления и в скором времени окажется на дальней полке, в мусорном ведре или будет передарен.

Это правило не касается мужчин, которые, например, коллекционируют плюшевых мишек. Другой вариант — преподнести банальность с юмором. Например, презентовать рулон носков.

Универсальные подарки

Есть способы недорого и со вкусом порадовать практически любого мужчину и в 20, и в 40 лет. Правда, придется забыть, что подарить на день рождения можно только определенную вещь из магазина. Важнее всего эмоции и чувства, которые сопровождают праздник. Поэтому для презента можно выбрать:

Прогулку по памятным местам. Этот вариант особенно хорош, если дарителя с именинником связывает много лет знакомства и дружбы. И в отличие от коллажа, он действительно оставит положительные эмоции на долгое время.

Вечеринку. Если мужчина слишком занят, чтобы праздновать день рождения, можно обеспечить ему такую возможность. Для этого достаточно даже просто собрать друзей и пообщаться дома или в недорогом заведении. Самое важное, что это поможет имениннику отдохнуть от серых будней и почувствовать себя нужным человеком для близких.

Билеты на любимое шоу. Это может быть театр, выступление музыкальной группы или спортивной команды, даже поездка на фестиваль. Новые впечатления и нотка ностальгии оставят море положительных эмоций.

Еще один универсальный вариант — съедобный подарок. Вкусную еду любят все. Но надо учитывать не только вкусовые предпочтения, но и состояние здоровья мужчины. Вариантов очень много:

Кондитерские ​изделия. Мужчины — большие сладкоежки. Можно испечь торт, приготовить печенье или пирожные. При желании можно даже оформить из конфет сладкий сувенир, картину или открытку.

Снеки. Для поклонников здорового питания интересным подарком станет коробочка с перекусом в виде орехов, фруктов и сухофруктов. Но здесь особенно важно правильно преподнести презент.

Съедобный букет. Отличный способ соблюсти традицию и в то же время не дарить мужчине цветы. Букет собирается из фруктов, конфет или мясных изделий. Вариантов много, и в каждом крупном городе есть фирмы, которые помогут все красиво оформить за приемлемую цену.

«Привет» из детства. Чтобы оформить презент, достаточно заказать через онлайн-площадку любимые мужчиной сладости, напитки, продававшиеся в СССР или 90-х.

Любимый напиток. Это необязательно должен быть дорогой алкоголь. Можно купить набор сиропов и основу для безалкогольных коктейлей, вкусный китайский чай или кофе.

Если же на ум не приходит идей, а подарок сделать нужно, то можно воспользоваться универсальным и недорогим вариантом — сертификатом на покупки. Так именинник сможет выбрать для себя действительно нужную вещь или услугу, забыв ненадолго об экономии.

Приятные мелочи и аксессуары

Недорого и со вкусом поздравить мужчину можно, окружив его приятными мелочами на день рождения. Здесь есть варианты, что подарить и на 30, и на 50 лет. Достаточно выбрать наиболее подходящий:

Человеку​, проводящему много времени за компьютером, можно презентовать коврик для мышки с уникальным рисунком или фото, необычную мышку или клавиатуру. Беспокоясь о его здоровье, можно подарить компьютерные очки, защищающие глаза. Еще один отличный вариант — USB-нагреватель для кружки, чтобы мужчина мог наслаждаться теплым чаем или кофе, даже сильно увлекшись работой или игрой.

Автомобилисту можно презентовать брелок с функцией размораживания замка, чехол для автомобильных документов. Другой вариант — набор интересных освежителей воздуха для машины, набор для мелкого и срочного ремонта или скребок для стекла с подогревом. Еще можно выбрать интересную рамку для номера.

Спортсмену не помешает фитнес-браслет или эргономичный рюкзак. Можно также поискать футболку с кардиодатчиком, гири интересной формы, спортивные наушники и другие необычные аксессуары.

Любитель походов и рыбак порадуется новой термокружке, палкам для ходьбы, пауэрбанку. Также можно подарить набор шампуров, казан и мангал для культурного отдыха на природе, удобный нож или небольшую походную лопатку. Еще один вариант — армейский сухпаек. Он выглядит брутально и содержит все необходимое для выживания на природе.

Молодому человеку можно смело преподнести интересный браслет или подвеску. В зависимости от предпочтений, презент может быть эзотерической направленности или намекать на хобби, увлечения именинника.

Мужчине на 45 лет и старше можно недорого и со вкусом подарить на день рождения сумку, ключницу, интересный чехол для паспорта и прочих документов, набор для ухода за очками, телефоном.

Вредные привычки

У курения и употребления алкоголя есть своя культура. Мужчина обязательно оценит, если к его небольшим слабостям проявят внимание. Но этот подарок уместен только от близких людей, хорошо знающих вкусы именинника.

Поклоннику трубок можно преподнести новый экземпляр в коллекцию, аксессуары для ухода за ними. Хороший табак и специальная зажигалка тоже подойдут.

Набор сигар — еще один классический подарок. Особенно если дополнить его любимым алкоголем и специальными ножницами для обрезания сигар.

Интересные бокалы и кружки всегда будут к месту. Важно только избегать пошлых и банальных изображений на них.

Любителю пива можно подарить специальное ведро для охлаждения напитка. Это очень практичный аксессуар для наполнения льдом, с открывашками на ручках.

Иногда достаточно преподнести полный набор для распития алкоголя. Это может быть лайм и соль для текилы, самбука с зернами кофе или виски со специальными камнями. Вариантов, как и вкусов, очень много.

Позитивные подарки

Если у мужчины есть чувство юмора, то и на 55 лет выбор интересных вещей, которые можно недорого и со вкусом подарить на день рождения, очень богат. Один из самых простых — это антистрессы:

Кубик-антистресс. Это небольшой брелок для тех, кто любит щелкать ручкой, размышляя над проблемой. Его можно вертеть в руках, нажимать на кнопки, крутить колесики и не только.

Модульная ручка. Это обычная шариковая ручка, состоящая из нескольких магнитных цилиндров. Их можно менять местами и даже собирать интересные фигурки в перерывах между заполнением документов.

Эспандер. Простой способ не только успокоить нервы, но и увеличить силу рук. Особенно после перенесенной травмы или инсульта. Особенно интересен, если выполнен в форме мозга, котика или разноцветного шарика.

Еще вариант — банальные вещи в интересной интерпретации. Например, колпак для бани с надписью «Покоритель мира», интерактивные блокноты в различной интерпретации или ручки с мотивирующими надписями. Мужчине можно подарить дартс с интересными заданиями в секторах, алкогольные шашки, шахматы или крестики-нолики.

Подарки для интеллектуалов

Эрудита можно порадовать необычным изданием любимого автора, интересной энциклопедией или профессиональной литературой. Еще можно организовать посещение конференции или тренинга. Это не всегда стоит дорого, а многие занятия и вовсе бесплатны.

Этим подарки для интеллектуалов не ограничиваются. На день рождения можно презентовать интересную головоломку:

Кубик Рубика. Это уже давно не обычный куб. Сейчас можно найти подобные головоломки любых цветов и форм. Они стоят недорого и подарить можно сразу целую коллекцию.

Неокуб. Магнитный конструктор, состоящий из десятков небольших деталей. Их можно комбинировать как угодно, собирая узоры и объемные модели. Это отличный способ скоротать время.

Танграм. Это классический пазл, в котором предложенными деталями надо заполнить поле. Из них также можно собирать различные фигуры.

3D-лабиринт. Это прозрачный куб или шар, по которому надо провести шар. Несмотря на внешнюю простоту, задача требует не только ума, но и ловкости.

Пазл из блоков. Суть в том, чтобы из отдельных деталей собрать предложенную объемную фигуру.

Для усидчивых мужчин отличным подарком может стать пазл на 1000 и более деталей. С его помощью можно собрать копию картины известного художника, постер или фото близких.

Такой пазл можно недорого заказать практически в любой типографии и больше не думать, что подарить мужчине на день рождения, пытаясь подобрать презент со вкусом. А именинник, приклеив к собранной головоломке обычный картон, получит интересное украшение для дома, сделанное собственными руками.

Подводя итоги