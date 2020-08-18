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Сваха из «Давай поженимся!» раскрыла проверенный способ женить мужчину 

Lenta.ru 4 часа назад
Сябитова назвала проверенный способ женить мужчину
Фото: Lenta.ru
Ведущая и сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова в Instagram раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину.
По ее словам, самый старый и проверенный способ — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим. Ведущая отметила, что есть несколько способов этого добиться. Например, стать его «рекламным агентом», рассказывая всем о его достоинствах, или вдохновить мужчину, чтобы он безбоязненно полагался на нее.
Сябитова также посчитала возможным использовать научные достижения, чтобы «зафиксировать» внимание мужчины. В пример она привела выработку условного рефлекса на ассоциации, такие как запах.

«Принцип напоминает опыты русского ученого Павлова с собаками», — заметила ведущая.

Телесваха также рассказала о возможности заполучить внимание мужчины через поощрение за хорошее отношение к ней. Она уверена, что женщине нужно показывать бурную эмоциональную реакцию на что-то приятное, вроде подарков.

«Будьте уверены, он обязательно повторит свой поступок», — заключила Сябитова.

Ранее Сябитова перечислила несколько сценариев сожительства мужчины и женщины, в которых, по ее мнению, кроются опасности. По ее словам, сожительство является «своеобразным побегом от обязательств друг перед другом».
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