Сексолог разрешила спор о размере мужского достоинства

Австралийский эксперт Надя Бокоди развенчала, пожалуй, самый популярный среди женщин миф.

Сексолог сказала британскому онлайн-порталу The Sun, что сбита с толку, почему мужчины настолько одержимы величиной своего достоинства. По ее мнению, обладателям большого размера зачастую гораздо труднее приходится в постельных делах.

«Несмотря на популярный фольклор о том, что мужчины с большими пенисами — мечта каждой женщины, — пояснила она. — На самом деле это не так. Более того, они редко оправдывают возложенные на них ожидания».

Эксперт считает, что чаще всего они не умеют управляться со своим достоинством так, чтобы доставить удовольствие партнерше, а для 75% из них одного проникновения для достижения оргазма недостаточно. Потому размер далеко не так важен, как другие навыки.

Кроме того, исследования показали, что средний размер пениса большинства мужчин в эрегированном состоянии составляет всего плюс-минус 13,12 см, и этого вполне достаточно для того, чтобы доставить женщине удовольствие. Однако причиной большинства комплексов по этому поводу становятся неосторожные насмешки.

«Мужчины с небольшим членом с таким же успехом могут быть виртуозными любовниками, но об этом почему-то мало кто задумывается. Потому гораздо правильнее оценивать навыки, а не абстрактные цифры, которые ни о чем не говорят»,

— добавляет Бокоди.