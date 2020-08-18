Анастасия Ивлеева рассказала о сексе до свадьбы 

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, как она относится к сексу до свадьбы. Девушка не стала скромничать и заявила, что не видит ничего хорошего в том, чтобы поздно начинать половую жизнь.

Анастасия Ивлеева напомнила, что она вышла замуж за рэпера Элджея в 27 лет и, по ее мнению, сидеть до этого возраста без секса «малоперспективно». При этом телеведущая обратила внимание, что ее рассуждения не стоит распространять на те страны, где приняты правила, что девушка должна выходить замуж девственницей.

«В разных странах свои каноны, правила, запреты и т.д. и т.п. Я вышла замуж в 27 лет. 27 лет сидеть, семечки грызть, конечно классно, но малоперспективно», — заявила она в своем Telegram-канале.

Ивлеева заметила, что каждый человек сам должен принимать решение о том, когда ему стоит вступать в половую жизнь. При этом, не стоит полагаться на чужой опыт или мнение.

«Это зависит от вас, от вашего воспитания. Я не знаю, если вы живете в России, рано начинать — плохо, поздно начинать — это тоже плохо, по моим ощущениям. Нужно начинать вовремя, а вот это вовремя, вы сами для себя должны почувствовать, и вы точно не прогадаете», — заключила телеведущая.

Анастасия Ивлеева часто откровенничает с поклонниками. Не так давно она даже выставила на всеобщее обозрение личную переписку с Элджеем.