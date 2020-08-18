Журналисты кипрского издания Bright Side выслушали мужчин, которые состоят в браке, и узнали, как стоит себя вести мужьям по отношению к их женам. Пересказываем главное, что необходимо знать.

1 Не будь скрытен!

Общение основа любых счастливых отношений. Люди меняются с годами. Однажды вы можете проснуться и понять, что вы совершенно чужие.

2 Не претворяйся, что ты ее слушаешь

Женщины легко могут понять, когда мужчина их совсем не слушает, даже если он кивает в нужный момент. Очень важно, чтобы человек был вовлечен в разговор.

3 Не указывай на ее недостатки

Старайся не концентрироваться на них и не говорить о них ежеминутно.

4 Не перекладывай на нее все домашние обязанности

Помогай жене по дому. Будет здорово, если муж будет хотя бы раз в неделю готовить ужин для двоих.

5 Не унижай ее перед детьми

Помните, что вы оба показываете своим детям пример поведения в браке. Решайте все конфликты за закрытыми дверями.

6 Не заигрывай с другими женщинами

Нет ничего плохого в том, что ты обратил внимание на симпатичную девушку. Но если мужчина засматривается на каждую проходящую барышню, это точно подпортит его отношения с женой.

7 Не теряй самообладание

В любом споре нужно быть терпеливым. Чтобы не сказать лишнего, считай до 10.

8 Не думай, что ты умнее нее

Возможно, в чем-то ты разбираешься лучше, но это не значит, что жена глупее.

9 Не пытайся всегда решить ее проблемы

Иногда женщины жалуются только для того, чтобы их просто выслушали. Не стоит постоянно давать ей советы.

10 Давай постоянно понять, что ты ее любишь

Старайся напоминать ей об этом каждый день. Говори, какая она замечательная и как тебе повезло, что ты нашел ее.

11 Не будь мнимым героем

Если ты донес тяжелый пакет продуктов до дома, это не значит, что твоя жена тебе что-то должна. Будь полезен и скромен.

12 Не говори ничего плохого о браке за ее спиной

Ты и твоя жена – одна команда, поэтому не предавай ее, рассказывая о несовершенствах вашего брака другим людям.

13 Не отдаляйся от нее

Не стоит после работы сразу бежать к телевизору или игровой приставке. Уделяй больше времени жене.

14 Не уклоняйся от серьезных разговоров

Независимо от того, насколько тебе неприятен разговор, будь честен и открыт. Ничего нет страшного в том, что мужчина бывает уязвим.

15 Не переставай целовать ее