Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину 

Главная сваха страны посоветовала подписчикам, как привести мужчину к браку. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Сябитова отметила, что женщине стоит показывать, как ей необходим мужчина, а также стать для него незаменимой.

"Станьте его «рекламным агентом», рассказывая всем, какой он замечательный. Или вдохновите мужчину на то, чтобы он безбоязненно полагался на вас в своей жизни", — посоветовала она.

Также сваха рассказала о методе, который обычно применяют на животных. Она упомянула о важности парфюма, который мужчине будет напоминать о женщине.

Кроме того, ведущая порекомендовала постоянно поощрять возлюбленного и эмоционально реагировать на его подарки.

Ранее Роза Сябитова рассказала, чем опасно сожительство без брака.