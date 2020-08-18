Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину
Фото: Вечерняя Москва
Главная сваха страны посоветовала подписчикам, как привести мужчину к браку. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Сябитова отметила, что женщине стоит показывать, как ей необходим мужчина, а также стать для него незаменимой.

"Станьте его «рекламным агентом», рассказывая всем, какой он замечательный. Или вдохновите мужчину на то, чтобы он безбоязненно полагался на вас в своей жизни", — посоветовала она.

Также сваха рассказала о методе, который обычно применяют на животных. Она упомянула о важности парфюма, который мужчине будет напоминать о женщине.
Кроме того, ведущая порекомендовала постоянно поощрять возлюбленного и эмоционально реагировать на его подарки.
Ранее Роза Сябитова рассказала, чем опасно сожительство без брака.
Видео дня. Как Бондарчук нашла нового мужа
Вечерняя Москва: последние новости
Нищий муж — это прекрасно Нищий муж — это прекрасно В брачных агентствах увеличился поток клиентов В брачных агентствах увеличился поток клиентов Муфтий рассказал в чем разница между супружеской изменой и предательством Муфтий рассказал в чем разница между супружеской изменой и предательством
Любовь , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность 45-летней Навки бурно обсуждают в сети
Беременность 45-летней Навки бурно обсуждают в сети
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
5 вещей, в которых женщина после 40 выглядит глупо
5 вещей, в которых женщина после 40 выглядит глупо
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Знаменитости, которые выглядят старше своего возраста
10:55
Знаменитости, которые выглядят старше своего возраста
Звёзды Красота
Бари Алибасов решил бросить жену из-за квартиры
00:27
Бари Алибасов решил бросить жену из-за квартиры
Звёзды Любовь
Маркетолог объяснила, зачем нюхать школьную форму
11:03
Маркетолог объяснила, зачем нюхать школьную форму
Дети Дом и сад
Звездные супруги, не подходящие друг другу внешне
11:37
Звездные супруги, не подходящие друг другу внешне
Звёзды Красота
Российские звезды нулевых, чья слава давно померкла
03:09
Российские звезды нулевых, чья слава давно померкла
Звёзды
Простой способ навести в ванной блеск
02:36
Простой способ навести в ванной блеск
Дом и сад
«Что-то диван поплыл»: Бородину уличили в фотошопе
00:15
«Что-то диван поплыл»: Бородину уличили в фотошопе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение