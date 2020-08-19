Почему мужчины быстро засыпают после секса

Сексолог Андрей Лычагин рассказал, почему после полового акта мужчины быстро засыпают.

По словам специалиста, то, что после секса клонит в сон, — это естественная реакция. Особенно, если перед этим был напряженный рабочий день.

Как рассказал эксперт, у женщин после оргазма в кровь выбрасывается гормональный коктейль во главе с окситоцином.

Из-за этого после интима им хочется общения, любви и заботы.

У мужчин уровень этого гормона тоже повышается, но не так сильно. Окситоцин поддерживает эрекцию, а также отвечает за эмоциональную составляющую. Как считает сексолог, мужчины отдаются партнерше энергетически, поэтому после полового акта чувствуют себя обессиленными, у них наступает чувство успокоения и привязанности.

«Мужчины ни в коем случае не хотят вас обидеть своим сном. Мы просто так устроены!» — заявил Андрей Лычагин.

Он добавил, что есть и исключения. Физиология некоторых женщин устроена по-мужски, поэтому они тоже быстро засыпают после секса. Точно также мужчины с повышенным эстрогеном и женским типом физиологии могут хотеть поговорить.