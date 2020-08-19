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Врач объяснил, почему мужчины быстро засыпают после секса 

Рамблер 1 час назад
Почему мужчины быстро засыпают после секса
Фото: depositphotos.com
Сексолог Андрей Лычагин рассказал, почему после полового акта мужчины быстро засыпают.
По словам специалиста, то, что после секса клонит в сон, — это естественная реакция. Особенно, если перед этим был напряженный рабочий день.
Как рассказал эксперт, у женщин после оргазма в кровь выбрасывается гормональный коктейль во главе с окситоцином.
Из-за этого после интима им хочется общения, любви и заботы.
У мужчин уровень этого гормона тоже повышается, но не так сильно. Окситоцин поддерживает эрекцию, а также отвечает за эмоциональную составляющую. Как считает сексолог, мужчины отдаются партнерше энергетически, поэтому после полового акта чувствуют себя обессиленными, у них наступает чувство успокоения и привязанности.

«Мужчины ни в коем случае не хотят вас обидеть своим сном. Мы просто так устроены!» — заявил Андрей Лычагин.

Он добавил, что есть и исключения. Физиология некоторых женщин устроена по-мужски, поэтому они тоже быстро засыпают после секса. Точно также мужчины с повышенным эстрогеном и женским типом физиологии могут хотеть поговорить.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые сексуальные акценты.
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