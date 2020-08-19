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Пара занялась сексом и случайно вышла в прямой эфир

Lenta.ru
3 часа назад
Женский форум4
Об этом сообщает газета Metro.
Муниципальный совет организовал собрание на платформе Zoom, чтобы обсудить школьное питание во время пандемии COVID-19. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, но забыл выключить камеру. В результате собравшиеся увидели, как он занимается сексом.
Отмечается, что мужчина, вступивший в интимную связь с женщиной посреди онлайн-встречи, — линейный сотрудник муниципального совета. Его имя не раскрывается.
Несмотря на произошедшее, семь членов совета проявили профессионализм и продолжили дискуссию. Мужчину, едва не сорвавшего собрание, отсоединили. После этого конференция продлилась четыре часа. Неизвестно, был ли наказан виновник инцидента.
Ранее сообщалось, что политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена забыла выключить камеру и случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Она осознала, что разделась на камеру, только когда коллеги написали ей личные сообщения.
Женский форум4
Любовь,
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